FT: визит Лаврова в Африку показывает, что Западу не удалось сделать РФ изгоем

Поездка главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки свидетельствует о том, что у Запада не получилось сделать Россию изгоем. Об этом заявили в материале Financial Times.

Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. Потом он отправился в Республику Конго. В планах у российского министра до 28 июля побывать в Уганде и Эфиопии.

Как пояснили в газете, встречи с лидерами Конго и Египта указывали, что «главный дипломат» России все еще желанный гость в африканских странах.

«Хоть Запад и стремится изолировать Москву..., прием, оказанный ему (Лаврову), показал силу влияния Кремля на континенте», — посчитали в FT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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