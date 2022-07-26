Бывший вице-президент США заявил, что слабость Америки «ободряет Россию и Китай»

Бывший вице-президент США Майе Пенс на мероприятии фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне заявил, что слабость Соединенных Штатов «ободряет Россию и Китай». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пенса, американская свобода находится под ударом: страдает энергонезависимость, валюта теряет ценность.

«Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки <...> американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту», — поделился Пенс.

Он добавил, что «слабость Америки ободряет Россию и Китай».

Ранее бывший вице-президент США Альберт Гор заявлял, что деньги и лоббисты играют слишком большую роль в политике США. По словам Гора, «демократия в США сломана», поэтому властям не удается прийти к какому-либо соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата.