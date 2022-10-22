Кириенко заявил, что Россия выиграет любую войну, если она будет «народной»

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет любую войну — «горячую», экономическую войну, психологическую и информационную, передает ТАСС.

Выступая на Всероссийском форуме классных руководителей, он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы «это была именно народная война», когда каждый человек чувствует свою сопричастность и имеет возможность внести свой вклад в общую победу.

Вклад гражданина может быть разным: один поможет письмом бойцу, другой — на производственных предприятиях и поставках оборудования, третий — сражаясь за будущее, за молодежь, отметил политик.

Кириенко также обратил внимание на значимость добровольческого движения «Мы вместе», перед представителями которой стоит задача оказать любую помощь семьям участников спецоперации.

«Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу», — подчеркнул он.

Ранее Кириенко заявил, что подавляющее большинство родителей поддержали проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.