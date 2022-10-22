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«Синьхуа»: бывший глава КНР покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул 20-й съезд КПК в Пекине из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает РИА Новости.

79-летний политик, сидевший рядом с главой КНР Си Цзиньпином, при помощи двух молодых людей покинул президиум. Он так и не вернулся на съезд, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Цзиньтао на церемонии закрытия ХХ съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал — двое мужчин вывели его из зала — это видно на видео с заседания. Также в ходе съезда главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок, а четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро не вошли в новый состав ЦК партии.

Ху Цзиньтао занимал пост генсекретаря ЦК КПК с 2002 по 2012 год, и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год. На должностях его сменил Си Цзиньпин.

Позднее вся информация о Ху Цзиньтао была удалена с сайта издания китайского правительства и партии

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