Наследный принц Саудовской Аравии пропустит саммит ЛАГ в Алжире из-за болезни

Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр и фактический руководитель страны Мухаммед бин Салман аль-Сауд не приедет на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире из-за рекомендации врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу алжирского президента.

«Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну позвонил наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и выразил сожаление в связи с тем, что не будет присутствовать на саммите ЛАГ в Алжире в связи с рекомендациями врачей, посоветовавших избегать поездок», — указано в сообщении.

Абдельмаджид Теббун пожелал саудовскому принцу скорейшего выздоровления.

Ранее король Саудовской Аравии Салман бин Абдельазиз аль-Сауд назначил вместо себя главой правительства королевства наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда.

Этим же указом саудовский монарх назначил министром обороны своего другого сына, младшего брата кронпринца — Халеда бин Салмана.