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Греческий политик Варуфакис: ЕС гарантированно провалится в борьбе с энергокризисом

Экс-министр финансов Греции Варуфакис: экономический крах Евросоюза предопределен

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Reuters

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен, и уже к настоящему моменту можно увидеть быструю деиндустриализацию стран блока.

Политик заверил, что «провал гарантирован», отвечая на вопрос о возможностях Евросоюза преодолеть экономический кризис.

«Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае», — заявил он, напомнив о приостановке производств.

По его мнению, в скором времени фабрики будут искать новые места в Соединенных Штатах или других странах. Варуфакис уверен, что осознание того, что ЕС находится в «глубоком кризисе» придет к союзу только к следующей зиме.

Политик уверен, что главная проблема ЕС заключается в том, что в реальности не существует «союза», при появлении проблем, каждый решает их по-своему, что особенно проявляется во время кризиса.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны Европейского союза достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом.

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