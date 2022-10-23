«Синьхуа»: Си Цзиньпин переизбран генсеком компартии Китая на третий срок

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем коммунистической партии Китая на третий срок, сообщает агентство »Синьхуа».

Голосование прошло на первом пленуме центрального комитета (ЦК) компартии в Пекине. Кроме того, прошли выборы в Постоянный комитет Политбюро — в него, кроме Си Цзиньпина, прошли глава Шанхайского горкома Ли Цян, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и секретарь комитета КПК провинции Гуандун Ли Си

В Пекине завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая. Отмечается, что по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро.

Ранее лектор японского Университета Кобе, эксперт-китаист Ли Хао оценил результаты выборов в ЦК компартии Китая как безоговорочную победу Си Цзиньпина в отношении кадровой политики

До этого делегаты XX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии.