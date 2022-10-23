«Синьхуа»: в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в воскресенье избрал новый состав Политбюро. Как передает агентство Синьхуа, в него вошли 24 члена партии, сообщает агентство »Синьхуа».

Ранее агентство сообщало, что Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем коммунистической партии Китая на третий срок.

Он уже представил новый состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК Компартии Китая — де-факто главного руководящего органа страны. В него вошли семь человек, среди которых глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, который, вероятно, станет следующим премьером Госсовета, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который может занять должность председателя парламента ПК ВСНП, и главный идеолог партии Ван Хунин, которому может достаться место председателя Народного политического консультативного совета Китая.