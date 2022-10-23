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В ЦАР объяснили цель работы российских военных инструкторов

Глава парламента Саранджи: российские военные нужны в ЦАР для обеспечения безопасности

Российские военные инструкторы будут оставаться в Центральноафриканской Республике (ЦАР) до устранения в этой стране проблем с безопасностью. Об этом заявил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи, передает РИА Новости.

Отмечается, что россияне приезжают в ЦАР вовсе не с целью остаться там навсегда, а для обучения местных военных.

«Мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены», — сказал Саранджи.

Ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России.

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