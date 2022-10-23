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Глава МВД Великобритании поддержал выдвижение Сунака в премьеры королевства

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Global Look Press

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии, сможет обеспечить стабильность в королевстве, считает британский министр внутренних дел Грант Шаппс. По его словам, он поддерживает политика в гонке за место руководителя консерваторов, победа в которой гарантирует избранием премьер-министром.

«Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак — такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией», — написал Шаппс в Twitter.

Информация о том, что Сунак вступил в гонку за пост главы Консервативной партии появилась 23 октября. Помимо экс-министра финансов Великобритании, участие в выборах также собирается принять лидер палаты общин британского кабмина Пенни Мордонт. При этом ряд СМИ не исключают, что к гонке подключится и бывший премьер Борис Джонсон, покинувший свой пост летом текущего года.

Ранее сообщалось, что бывший глава британского минфина Надим Захави поддержал возвращение Джонсона на пост премьера.

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