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Зеленскому предложили ввести санкции против умершей российской певицы Образцовой

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Depositphotos

Международная экспертная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, подготовила «дорожную карту» индивидуальных санкций в отношении граждан России, в числе которых оказалась умершая в 2015 году российская оперная певица Елена Образцова. Документ опубликован на сайте президента Украины.

При этом Елена Образцова указана в англоязычной версии документа. В версии на украинском языке вместо нее значится прима Большого театра Евгения Образцова.

Всего в подготовленный международной группой список вошли 166 артистов, музыкантов и журналистов, в числе которых Ирина Аллегрова, Иван Охлобыстин, Филипп Киркоров, Наиля Аскер-Заде, Михаил Пореченков, Ольга Скабеева, Леонид Якубович и другие. Отмечается, что в отношении некоторых из них уже были введены санкции США или Великобритании.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается досрочно присваивать звание военнослужащим вооруженных сил Украины в качестве поощрения. В публикации отмечается, что по украинскому законодательству военное руководство может поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы. Предложение депутатов может изменить данный процесс.

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Операция на Украине
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