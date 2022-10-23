Риши Сунак стал фаворитом букмекеров в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал фаворитом букмекеров в борьбе на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes.

Согласно приведенной информации, шансы Сунака на победу выросли с 66,7% до 75%, а вероятность возвращения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона уменьшилась с 34,8% до 28,6%.

В то же время падают котировки лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Ее шансы на победу оцениваются в 4,8%, при том что до этого они составляли 18,2%.

Экс-министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт официально выдвинули свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании, который стал вакантным после отставки Лиз Трасс. Кандидатуру бывшего министра экономики поддержал глава британского МВД Грант Шаппс. По его мнению, именно Сунак сможет обеспечить стабильность в стране. Бывшего главу экономического ведомства также поддержала министр по вопросам труда и пенсий Хлоя Смит.