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Британский миллиардер призвал консерваторов пересмотреть условия Brexit, чтобы спасти экономику

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Simon Dawson/Reuters

Владелец фонда прямых инвестиций Terra Firma, британский миллиардер Гай Хэндс призвал Консервативную партию Великобритании пересмотреть условия Brexit, отметив, что в противном случае британская экономика будет «откровенно обречена». Его слова приводит газета The Guardian.

«Партия должна признать некоторые из ошибок, которые они совершили за последние шесть лет, и которые откровенно поставили эту страну на путь, ведущий к тому, чтобы стать «больным человеком Европы»», — сказал Хэндс.

Финансист убежден, что уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пыталась «следовать мечте о Brexit и экономике с низкими налогами и льготами», что, по его словам, оказалось неприемлемым для британцев.

«Brexit <...> совершенно безнадежен и только приведет Великобританию к катастрофическому экономическому состоянию», — отметил Хэндс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 30 октября объявила об отставке, которая состоялась на фоне проблем в экономике страны. Экономический план, разработанный Трасс вместе с тогдашним главой минфина Квази Квартенгом, предполагал снижение налогов, из-за которого бюджет мог недополучить £45 млрд в год, и расходы в размере £150 млрд на то, чтобы заморозить цены на электроэнергию и газ для потребителей на два года.

Попытки проведения реформ в области налогообложения спровоцировали резкое падение фондового рынка, национальной валюты и доверия к правительству. Курс фунта стерлингов обвалился до минимальных значений с эпохи Маргарет Тэтчер — почти на 5% по отношению к доллару. В ситуацию был вынужден вмешаться Банк Англии, потративший почти £65 млрд на скупку облигаций ради поддержки рынка.

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