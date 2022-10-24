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Путин предоставил гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди Буторе

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Li Xueren/Global Look Press

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован 24 октября на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», — прописано в указе.

Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в период с 2015 по 2020 годы. В 2018 году политика наградили государственной наградой РФ — орденом Дружбы.

В конце сентября Путин подписал указ о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке иностранцев, которые заключили контракт на военную службу.

26 сентября указом президента РФ российское гражданство получил Эдвард Сноуден, разоблачивший действия американских спецслужб. В США ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже.

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