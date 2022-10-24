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Трамп впервые прокомментировал приговор своему экс-помощнику Бэннону

Трамп положительно оценил своего экс-помощника Бэннона, осужденного на четыре месяца в США

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Evan Vucci/AP

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда округа Колумбия приговорить его бывшего помощника Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы из-за неуважения к конгрессу. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social, сопроводив сообщение постом американского адвоката Грегга Джарретта, который также выступил в защиту Бэннона. Об этом пишет Newsweek.

«Как и многие другие, Стив борется за свою страну!», — написал Трамп.

Суд округа Колумбия 21 октября приговорил Бэннона к четырем месяцам тюрьмы из-за неявки в конгресс по повестке. Бэннон также должен будет выплатить штраф в размере $6,5 тыс.

По данным американских СМИ, ему предъявлены уголовные обвинения за роль в группе, которая собрала $25 млн на строительство стены вдоль границы с Мексикой, но предположительно получила около миллиона в виде пожертвований. Ранее Бэннон не признал себя виновным по федеральным обвинениям в предполагаемой схеме, но был исключен из дела после того, как Трамп помиловал его на закате президентства.

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