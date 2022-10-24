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Аналитик допустил смену курса по Украине в Лондоне с избранием Сунака лидером консерваторов

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Peter Nicholls/Reuters

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак может изменить внешнеполитический курс Лондона по отношению к Украине. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Его слова приводит RT.

«Я думаю, что он сосредоточится на финансово-экономических вопросах», — заявил эксперт, отметив, что Сунак не будет заниматься Украиной так же «увлеченно», как экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Оленченко также отметил, что приход Сунака к власти не повлияет на текущее состоянии российско-британских отношений.

Риши Сунак 24 октября был объявлен лидером правящей Консервативной партии. После того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о прекращении борьбы за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, Сунак стал единственным кандидатом. С учетом, что «консерваторы» находятся у власти, возможно, 25 октября, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.

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