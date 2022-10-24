Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин рассказал, с кем себя ассоциирует... 18:12
Бывший участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на новый альбом 18:10
Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта 18:09
В Москве девочка проглотила игрушечную черепашку 18:09
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак 18:08
Xiaomi представила серию Redmi Note 12 с камерой на 200... 18:08
Британка нашла пропавшую кошку благодаря вещему сну 18:06
Путин: Западу придется начать равноправный диалог с другими... 18:05
Путин рассказал об ответах Запада на попытки сотрудничества... 18:04
Президент Киргизии заявил о выходе партнерства с Евросоюзом... 18:04

Клишас предложил поставить памятник бывшему британскому премьеру Кэмерону

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон спровоцировал ситуацию, которая на данный момент сложилась в Соединенном Королевстве, написал в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Бывшему британскому премьеру Кэмерону нужно поставить памятник, это он в 2016 году катнул тот самый мячик, который привел к полномасштабному политическому и экономическому кризису на Острове», — написал сенатор.

Он обратил внимание, что Сунак — уже четвертый после Кэмерона премьер за шесть лет, и задался вопросом, надолго ли он займет этот пост.

Причиной всего происходящего Клишас назвал Brexit. По его словам, это была неудачная попытка правящего класса Великобритании вновь обрести суверенитет под давлением избирателей, которая обрушила этот политический класс.

«От суверенитета в британском парламенте давно отказались, он оказался тори не по силам, шторм будет продолжаться. Слово за Шотландией, потом Северная Ирландия. Отказаться от суверенитета легко, а вот вернуть национальные интересы во главу политики — очень непросто, может, индусу Сунаку это удастся», — написал он.

Ранее Сунака объявили лидером правящей консервативной партии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+