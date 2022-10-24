Клишас предложил поставить памятник бывшему британскому премьеру Кэмерону

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон спровоцировал ситуацию, которая на данный момент сложилась в Соединенном Королевстве, написал в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Бывшему британскому премьеру Кэмерону нужно поставить памятник, это он в 2016 году катнул тот самый мячик, который привел к полномасштабному политическому и экономическому кризису на Острове», — написал сенатор.

Он обратил внимание, что Сунак — уже четвертый после Кэмерона премьер за шесть лет, и задался вопросом, надолго ли он займет этот пост.

Причиной всего происходящего Клишас назвал Brexit. По его словам, это была неудачная попытка правящего класса Великобритании вновь обрести суверенитет под давлением избирателей, которая обрушила этот политический класс.

«От суверенитета в британском парламенте давно отказались, он оказался тори не по силам, шторм будет продолжаться. Слово за Шотландией, потом Северная Ирландия. Отказаться от суверенитета легко, а вот вернуть национальные интересы во главу политики — очень непросто, может, индусу Сунаку это удастся», — написал он.

Ранее Сунака объявили лидером правящей консервативной партии.