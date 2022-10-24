Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Богомолов рассказал, где находится после слухов об обысках 17:03
Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию... 17:02
Комплекс HAARP начнет облучать ионосферу Юпитера 17:01
Пятилетняя дочь Ирины Шейк вышла на прогулку в ботинках... 16:59
Цена нефти марки Brent поднялась до $95 за баррель впервые... 16:58
«Новатэк» построил «Арктик СПГ — 2» почти на 70% и решил... 16:57
Экоактивисты напали на картину Вермеера «Девушка... 16:56
В ЛНР создали штаб теробороны для защиты граждан 16:55
Биологи нашли бактерию, которая вызывает ревматоидный артрит 16:54

Посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России из-за шоу «Большая игра»

close
100%
Depositphotos

Посольство Азербайджана в Москве направило в российский МИД ноту протеста из-за выпуска телепередачи «Большая игра», сообщает пресс-служба диппредставительства.

В заявлении говорится, что в эфире программы на Первом канале, выходившей 20 и 21 октября, российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, также под сомнение ставилась территориальная целостность страны и искажалась географическая карта государства.

«Гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами», — приводится в заявлении содержание ноты.

Российскому министерству напомнили о недопустимости использования на госканалах предвзятых высказываний и явных политических провокаций.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что ведущим данного ток-шоу является член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов и что подобное поведение представителей правящей партии России наносит существенный ущерб двухсторонним отношениям стран.

Диппредставительство настоятельно потребовано от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми и некорректными слова французского коллеги Эммануэля Макрона, который обвинил РФ в том, что она якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+