В Киргизии по подозрению в подготовке беспорядков арестован ряд политиков и экс-чиновников

Подозреваемые в подготовке массовых беспорядков политики (бывшие чиновники, правозащитники и известные общественные деятелей Киргизии) арестованы по решению суда. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Решение вынесено Судом Первомайского района города Бишкек.

Среди обвиняемых, Азимбек Бекназаров, которого заключили под стражу на срок следствия, то есть до 23 декабря 2022 года, с содержанием в учреждении № 21 СИН (Службы исполнения наказаний).

Бекназаров ранее занимал пост генерального прокурора страны, до этого — посла в Малайзии.

Бывший депутат Равшан Джээнбеков арестован до 20 декабря текущего года. Экс-член Центризбиркома Гульнара Джурабаева также отправится на два месяца под арест, как и бывший глава МВД Кенешбек Дуйшебаев.

Экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова отправится в камеру до 20 декабря 2022 года. Такой же срок получила известный правозащитник Асия Сасыкбаева.

Всего было задержано более 20 известных в Киргизии человек по этому делу.

Ранее в Киргизии выступающих против передачи водохранилища Узбекистану активистов увезли в милицию.