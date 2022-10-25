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Президент ФРГ Штайнмайер провел час в бомбоубежище на Украине во время воздушной тревоги

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Global Look Press

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста телерадиокомпании ARD.

«Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», — написал журналист ARD Маттиас Дайс в своем Twitter.

Позже он добавил, что Штайнмайер в бомбоубежище пообщался с местными жителями и мэром Корюковки.

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину. Это его первый визит с начала российской спецоперации.

Отмечается, что глава государства прибыл в Киев поездом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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