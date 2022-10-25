Безработных украинцев хотят привлечь к укреплению блокпостов и заготовке дров

Безработных граждан Украины могут привлечь для участия в общественно полезных работах, включая укрепление блокпостов, заготовку дров для населения и разгрузку гуманитарной помощи. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ее слова приводит издание «Страна».

«Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года. Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн», — сказала Свириденко.

Отмечается, что безработных хотят привлечь к выполнению работ оборонительного характера, а также к выполнению работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Ранее украинский министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что Украине требуется около €4 млрд и большое количество оборудования для прохождения отопительного сезона этой зимой.