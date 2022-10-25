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Глава центрального аппарата ЛДПР Диденко не подтвердил информацию о снятии его с должности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал «Газете.Ru» информацию о том, что отстранен от руководства центральным аппаратом ЛДПР. Ранее СМИ сообщили, что председатель ЛДПР Леонид Слуцкий признал работу главного распорядительного органа партии неудовлетворительной, снял с должности его главу Диденко и сам занял его пост.

«Не могу подтвердить, я на заседании», — сказал Диденко.

Политик руководит центральным аппаратом ЛДПР с 27 мая 2022 года. С 2016 года является заместителем главы фракции.

Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР 27 мая. Внеочередной съезд партии был назначен после смерти предыдущего лидера политического объединения Владимира Жириновского. Именно Жириновский прежде возглавлял и партию, и ее центральный аппарат.

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