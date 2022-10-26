Песков оценил необходимость трибунала над военными преступниками в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для исполнителей военных преступлений в Донбассе необходим международный трибунал.

«Все эти издевательства над народом Донбасса не должны быть безнаказанными», — подчеркнул он.

Пескова также попросили прокомментировать введение Киевом санкций против председателя Ассоциации юристов РФ Сергея Степашина и председателя правления организации Владимира Груздева.

Песков указал, что это не первые и далеко не последние санкции в отношении россиян.

Ранее в Совете Федерации заявили о необходимости созвать международный военный трибунал по Донбассу. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула, что власти Украины виновны «в сотнях детских смертей в Донбассе», а международные организации ничего не замечают.