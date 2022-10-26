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Сенат Польши назвал власти России террористическим режимом

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»

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Czarek Sokolowski/AP

Польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба сената.

«Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом», — сообщили в пресс-службе.

В документе парламентарии Польши осуждают «российскую агрессию» и призывают другие страны сделать аналогичное признание в отношении России.

Ранее Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма. В резолюции значится, что власти «сделали Россию самой большой угрозой миру во всем мире». При этом ряд поправок к итоговому документу отклонили – среди них были призывы к НАТО и ЕС немедленно разорвать дипломатические отношения с Москвой и не давать россиянам получать убежище в странах Европы. В Госдуме также предложили «порвать» с Эстонией отношения.

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