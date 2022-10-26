Политолог Бальбек поддержал продление в России спецмер по экспорту и импорту

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал указ президента России Владимира Путина о продлении действия специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Он отметил, что сейчас страна «встряхнулась», потому как многую продукцию теперь приходится производить самим, а не импортировать у зарубежных стран.

«Без сомнения, наша экономика нуждается в серьезных революционных преобразованиях, а указ президента эту необходимость подчеркивает. В то же время некоторым нашим предприятиям нужно создать не «бумажное», а реальное импортозамещение», — сказал Бальбек.

Запрет на ввоз определенных видов продукции эксперт также считает оправданным.

«Да и страны коллективного Запада нужно перестать баловать российскими товарами, ведь, как оказалось, даже авиационные гиганты США зависят от российской металлургии», — заключил политолог.

Ранее Путин продлил действие мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Указ главы государства вносит изменения в другой документ, от 8 марта 2022 года. В нем правительство наделили правом устанавливать перечень товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещают или ограничивают.