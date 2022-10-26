Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01
В МГУ рассказали, что курс военной журналистики появится... 13:59
Гамова: допуск россиян до соревнований остается... 13:59
Меган Маркл «выгуляла» кожаные штаны за 70 тысяч рублей 13:58
Сенатор Климов объяснил свои слова о признании уехавших... 13:57

Политолог Бальбек поддержал продление в России спецмер по экспорту и импорту

close
100%
Arnulf Hettrich/Global Look Press

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал указ президента России Владимира Путина о продлении действия специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Он отметил, что сейчас страна «встряхнулась», потому как многую продукцию теперь приходится производить самим, а не импортировать у зарубежных стран.

«Без сомнения, наша экономика нуждается в серьезных революционных преобразованиях, а указ президента эту необходимость подчеркивает. В то же время некоторым нашим предприятиям нужно создать не «бумажное», а реальное импортозамещение», — сказал Бальбек.

Запрет на ввоз определенных видов продукции эксперт также считает оправданным.
«Да и страны коллективного Запада нужно перестать баловать российскими товарами, ведь, как оказалось, даже авиационные гиганты США зависят от российской металлургии», — заключил политолог.

Ранее Путин продлил действие мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года. Указ главы государства вносит изменения в другой документ, от 8 марта 2022 года. В нем правительство наделили правом устанавливать перечень товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещают или ограничивают.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+