Опрос показал, что большинство финнов не одобряют прямые военные операции НАТО против России

Большинство финнов не хотели бы стать свидетелями прямого военного столкновения НАТО и России, только 15% респондентов поддержали такой ​​сценарий. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на опрос, проведенный местными СМИ.

Отмечается, что опрос стал результатом опасений в финском обществе, согласно которым боевые действия на Украине могут распространиться на страны Балтии и Финляндию.

Более трети (36%) респондентов в то же время признались, что обеспокоены возможным нападением России на Эстонию, Латвию и Литву. Четверть опрошенных допустили, что на определенном этапе эскалация может затронуть Финляндию.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, но Турция заблокировала процесс вступления стран в организацию, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать подозреваемых в терроризме и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

28 июня состоялись переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ходе которого был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в альянс. Турция пока не ратифицировала документ.