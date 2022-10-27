Экс-сенатор США Блэк поддержал план Маска по урегулированию украинского кризиса

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» поделился своим мнением о способах урегулирования кризиса на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Блэк считает, что план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии замечательный.

«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», — так он прокомментировал вариант Маска.

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск предложил четыре пункта для урегулирования украинского конфликта. Маск предложил провести новые референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признать Крым частью РФ, обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.



Ранее Маск прокомментировал слова шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) о том, что предприниматель дает советы Киеву, «сидя в своем комфортном особняке в Силиконовой долине».