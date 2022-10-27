Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мобилизованные в Бурятии совершенствуют навыки управления танками... 12:25
«Ъ»: Ростелеком займется выпуском смартфонов и планшетов... 12:24
Певица Глюкоза рассказала, как справляется с тревогой и паникой 12:24
Украинские СМИ сообщают об объявленной на всей территории Украины... 12:23
Более половины американцев вынуждены работать больше из-за возросших... 12:21
Хинштейн заявил, что в России не запрещают «явление» ЛГБТ 12:20
Мэттью Перри извинился за пожелание смерти Киану Ривзу 12:17
Всероссийская федерация волейбола выступила с заявлением... 12:17
Минобороны России: мобилизованные в Приамурье обучаются... 12:17
Туроператор «Дельфин»: отели Сочи на Новый год забронировали... 12:13

Премьер Баварии призвал Запад к поставкам оружия Киеву и поиску дипломатического решения конфликта

Премьер Баварии Зедер: поставки западного оружия укрепят переговорные позиции Украины

close
100%
Global Look Press

Запад должен продолжать поставлять Украине оборонительные вооружения и одновременно с этим прикладывать усилия к поиску дипломатического решения конфликта в стране, заявил премьер-министр германской земли Бавария Маркус Зедер в интервью газетам медиагруппы Bayern, передает ТАСС.

По его словам, необходимо усилить поставки вооружений, Украина должна быть в таком положении, чтобы иметь возможность вести переговоры с Россией с позиции силы.

Как отметил Зедер, Запад совместно должен подумать, каким может быть политическое решение.

Он уточнил, что на данный момент не видит никакой дипломатической концепции со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Ранее в ФРГ заявили о необходимости согласования поставки танков Украине с США и НАТО.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+