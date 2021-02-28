Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Светлана Аллилуева (1926&ndash;2011) Светлана Аллилуева (1926&ndash;2011)
Светлана Аллилуева &mdash; единственная дочь советского вождя Иосифа Сталина &mdash; родилась 28 февраля 1926 года. Когда Светлане было шесть лет, ее мать &mdash; Надежда Аллилуева &mdash; покончила с собой, и ее воспитанием, по сути, занималась няня Александра Андреевна. Отношения с отцом были сложными: сначала она была его любимицей, но потом, как говорят свидетели, дочь стала его раздражать. После того рокового выстрела, от которого погибла мать Светланы, девочка оказалась в полном одиночестве &mdash; ни друзей, ни подруг, ни простого общения с другими людьми.&#8232; <br>На фото: Иосиф Сталин с дочерью Светланой в 1936 году Светлана Аллилуева &mdash; единственная дочь советского вождя Иосифа Сталина &mdash; родилась 28 февраля 1926 года. Когда Светлане было шесть лет, ее мать &mdash; Надежда Аллилуева &mdash; покончила с собой, и ее воспитанием, по сути, занималась няня Александра Андреевна. Отношения с отцом были сложными: сначала она была его любимицей, но потом, как говорят свидетели, дочь стала его раздражать. После того рокового выстрела, от которого погибла мать Светланы, девочка оказалась в полном одиночестве &mdash; ни друзей, ни подруг, ни простого общения с другими людьми.&#8232; <br>На фото: Иосиф Сталин с дочерью Светланой в 1936 году
Не складывались отношения Сталина не только со Светланой. Двое его сыновей &mdash; Яков (от первой жены) и Василий &mdash; также были лишены отцовской любви. Причем у всех детей Сталина судьбы сложились достаточно трагично. Яков попал в немецкий плен, где и погиб. Василий после смерти отца оказался в тюрьме и умер в возрасте 41 года. Светлана же бежала из СССР в США, но и там не обрела счастья. <br>Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935 год Не складывались отношения Сталина не только со Светланой. Двое его сыновей &mdash; Яков (от первой жены) и Василий &mdash; также были лишены отцовской любви. Причем у всех детей Сталина судьбы сложились достаточно трагично. Яков попал в немецкий плен, где и погиб. Василий после смерти отца оказался в тюрьме и умер в возрасте 41 года. Светлана же бежала из СССР в США, но и там не обрела счастья. <br>Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935 год
Светлана с отличием окончила образцовую московскую школу №25, а после собиралась поступать в Литературный институт, однако против ее выбора выступил отец. В итоге Аллилуева оказалась на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Но, отучившись там год, заболела, а после выздоровления туда не вернулась. Она снова оказалась на первом курсе, но уже исторического факультета. После она окончила аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где защитила кандидатскую диссертацию «Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе». <br>На фото: первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой, 1934 год Светлана с отличием окончила образцовую московскую школу №25, а после собиралась поступать в Литературный институт, однако против ее выбора выступил отец. В итоге Аллилуева оказалась на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Но, отучившись там год, заболела, а после выздоровления туда не вернулась. Она снова оказалась на первом курсе, но уже исторического факультета. После она окончила аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где защитила кандидатскую диссертацию «Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе». <br>На фото: первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой, 1934 год
Неудачными были и отношения Аллилуевой с мужчинами. Ее первой любовью стал сценарист Алексей Каплер, по работам которого были поставлены популярные в свое время фильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году», «Котовский». Проблемой был не только тот факт, что за дочкой вождя неотступно следовали сотрудники первого отдела НКВД, но и разница в возрасте &mdash; Каплер был старше Аллилуевой на 22 года. Однажды, будучи в Сталинграде, он написал в «Правде» статью в форме письма с фронта любимой женщине, которое заканчивалось словами: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля&hellip;» <br>Все телефонные разговоры Аллилуевой прослушивались, а Каплера предупреждали, чтобы он уехал подальше от Москвы. Предупреждению тот не внял. В 1943 году его обвинили в связях с иностранцами, «подозрительными по шпионажу», и отправили в лагерь на пять лет. Не помогли ему ни наличие Сталинской премии первой степени, ни то, что он был кавалером ордена Ленина. <br>Светлана Аллилуева на отдыхе, 1952 год Неудачными были и отношения Аллилуевой с мужчинами. Ее первой любовью стал сценарист Алексей Каплер, по работам которого были поставлены популярные в свое время фильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году», «Котовский». Проблемой был не только тот факт, что за дочкой вождя неотступно следовали сотрудники первого отдела НКВД, но и разница в возрасте &mdash; Каплер был старше Аллилуевой на 22 года. Однажды, будучи в Сталинграде, он написал в «Правде» статью в форме письма с фронта любимой женщине, которое заканчивалось словами: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля&hellip;» <br>Все телефонные разговоры Аллилуевой прослушивались, а Каплера предупреждали, чтобы он уехал подальше от Москвы. Предупреждению тот не внял. В 1943 году его обвинили в связях с иностранцами, «подозрительными по шпионажу», и отправили в лагерь на пять лет. Не помогли ему ни наличие Сталинской премии первой степени, ни то, что он был кавалером ордена Ленина. <br>Светлана Аллилуева на отдыхе, 1952 год
Светлана не всегда носила фамилию Аллилуева. До смерти вождя она носила фамилию отца. После кончины Сталина у нее отобрали вещи, принадлежавшие ему, прежде всего, документы. Позже часть из них вернули в виде копий. Тогда она и поменяла фамилию. В одном из последних интервью Аллилуева отзывалась о своем родителе довольно негативно, она обвинила его в том, что тот «сломал ей жизнь». «Где бы я ни жила, я остаюсь политзаключенной своего отца», &mdash; признавалась она. <br>На фото: Светлана Аллилуева на похоронах Иосифа Сталина, 1953 год Светлана не всегда носила фамилию Аллилуева. До смерти вождя она носила фамилию отца. После кончины Сталина у нее отобрали вещи, принадлежавшие ему, прежде всего, документы. Позже часть из них вернули в виде копий. Тогда она и поменяла фамилию. В одном из последних интервью Аллилуева отзывалась о своем родителе довольно негативно, она обвинила его в том, что тот «сломал ей жизнь». «Где бы я ни жила, я остаюсь политзаключенной своего отца», &mdash; признавалась она. <br>На фото: Светлана Аллилуева на похоронах Иосифа Сталина, 1953 год
Аллилуева часто шла наперекор воле Сталина. Например, как только ей исполнилось 18 лет, она вышла замуж за одноклассника своего брата &mdash; Григория Морозова. Отца такая партия явно не устраивала, однако, как говорят историки, советский лидер, узнав о планах дочери, лишь пробурчал: «Черт с тобой, делай, что хочешь». Брак был несчастливым, но подарил Светлане сына Иосифа Аллилуева. <br>После был брак с Юрием Ждановым, от которого родилась дочь Екатерина. Эта семья также просуществовала недолго. В 1957-м Аллилуева выходит замуж за вернувшегося из ссылки дальнего родственника Ивана Сванидзе. Но и этот брак длится всего два года.&#8232;&#8232; <br>Следующим избранником Аллилуевой становится индийский коммунист Браджеш Сингх, живший в Москве. Однако в 1966 году он умирает, а перед тем просит Светлану перевезти его прах на родину. Аллилуеву отпускают в Индию, откуда она не возвращается в СССР, а бежит в США. <br>На фото: Светлана Аллилуева, 1954 год Аллилуева часто шла наперекор воле Сталина. Например, как только ей исполнилось 18 лет, она вышла замуж за одноклассника своего брата &mdash; Григория Морозова. Отца такая партия явно не устраивала, однако, как говорят историки, советский лидер, узнав о планах дочери, лишь пробурчал: «Черт с тобой, делай, что хочешь». Брак был несчастливым, но подарил Светлане сына Иосифа Аллилуева. <br>После был брак с Юрием Ждановым, от которого родилась дочь Екатерина. Эта семья также просуществовала недолго. В 1957-м Аллилуева выходит замуж за вернувшегося из ссылки дальнего родственника Ивана Сванидзе. Но и этот брак длится всего два года.&#8232;&#8232; <br>Следующим избранником Аллилуевой становится индийский коммунист Браджеш Сингх, живший в Москве. Однако в 1966 году он умирает, а перед тем просит Светлану перевезти его прах на родину. Аллилуеву отпускают в Индию, откуда она не возвращается в СССР, а бежит в США. <br>На фото: Светлана Аллилуева, 1954 год
В США Аллилуева знакомится с архитектором Уильямом Питерсом, в 1970 году они заключают брак, а Светлана берет себе американизированный вариант своего имени и фамилию мужа. Она становится Ланой Питерс, и под этим именем проживет до своей смерти в 2011 году. <br>На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом в день свадьбы в Фениксе, штат Аризона, 8 апреля 1970 года В США Аллилуева знакомится с архитектором Уильямом Питерсом, в 1970 году они заключают брак, а Светлана берет себе американизированный вариант своего имени и фамилию мужа. Она становится Ланой Питерс, и под этим именем проживет до своей смерти в 2011 году. <br>На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом в день свадьбы в Фениксе, штат Аризона, 8 апреля 1970 года
Брак с американским архитектором продлился также недолго &ndash; уже спустя два года, в 1972 году, семья распалась. У Ланы Питерс остается вторая дочь &mdash; Ольга. <br>На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом и новорожденной Ольгой, 21 мая 1971 года Брак с американским архитектором продлился также недолго &ndash; уже спустя два года, в 1972 году, семья распалась. У Ланы Питерс остается вторая дочь &mdash; Ольга. <br>На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом и новорожденной Ольгой, 21 мая 1971 года
Оказавшись в США в 1967 году, Аллилуева становится «невозвращенкой». Позже она признается, что, отправляясь в Индию с прахом своего гражданского мужа, не собиралась эмигрировать. «Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Напомню, здесь, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга &mdash; индийца, я не собиралась стать дефектором, я надеялась тогда через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо», &mdash; писала она позже. <br>На фото: Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке, 25 апреля 1967 года Оказавшись в США в 1967 году, Аллилуева становится «невозвращенкой». Позже она признается, что, отправляясь в Индию с прахом своего гражданского мужа, не собиралась эмигрировать. «Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Напомню, здесь, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга &mdash; индийца, я не собиралась стать дефектором, я надеялась тогда через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо», &mdash; писала она позже. <br>На фото: Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке, 25 апреля 1967 года
В США в 1967 году Светлана Аллилуева публикует «Двадцать писем к другу», в которых вспоминает о своем отце и нравах кремлевских обитателей. Книга становится мировой сенсацией. Аллилуева пишет о Сталине, который, по ее мнению, повсюду видел врагов: «Это было уже патологией, это была мания преследования от опустошения, от одиночества&hellip; Он был предельно ожесточен против всего мира». Однако больше Аллилуева говорит не об отце, а о своей не сложившейся жизни за кремлевскими стенами, которая была наполнена потерями, разочарованиями и утратами. Некоторые СМИ утверждали, что публикация принесла Аллилуевой значительный гонорар &mdash; порядка $2,5 млн. <br>Светлана Аллилуева во время интервью для Национального образовательного телевидения в Нью-Йорке по случаю выхода книги, 2 октября 1967 года В США в 1967 году Светлана Аллилуева публикует «Двадцать писем к другу», в которых вспоминает о своем отце и нравах кремлевских обитателей. Книга становится мировой сенсацией. Аллилуева пишет о Сталине, который, по ее мнению, повсюду видел врагов: «Это было уже патологией, это была мания преследования от опустошения, от одиночества&hellip; Он был предельно ожесточен против всего мира». Однако больше Аллилуева говорит не об отце, а о своей не сложившейся жизни за кремлевскими стенами, которая была наполнена потерями, разочарованиями и утратами. Некоторые СМИ утверждали, что публикация принесла Аллилуевой значительный гонорар &mdash; порядка $2,5 млн. <br>Светлана Аллилуева во время интервью для Национального образовательного телевидения в Нью-Йорке по случаю выхода книги, 2 октября 1967 года
Двоюродный брат Аллилуевой Владимир вспоминает, что первый вариант «Двадцати писем к другу» Светлана написала еще в СССР, и одна из рукописей была похищена и передана советскому журналисту Виктору Луи, а тот тайно переправил книгу на Запад и выдержки из нее, с заметными искажениями ряда цитат, были опубликованы в немецком журнале «Штерн». Владимир Аллилуев также говорит, что, оказавшись в США, Аллилуева была поставлена под жесткий контроль. <br>Светлана Аллилуева во время интервью на NBC, 21 сентября 1969 года Двоюродный брат Аллилуевой Владимир вспоминает, что первый вариант «Двадцати писем к другу» Светлана написала еще в СССР, и одна из рукописей была похищена и передана советскому журналисту Виктору Луи, а тот тайно переправил книгу на Запад и выдержки из нее, с заметными искажениями ряда цитат, были опубликованы в немецком журнале «Штерн». Владимир Аллилуев также говорит, что, оказавшись в США, Аллилуева была поставлена под жесткий контроль. <br>Светлана Аллилуева во время интервью на NBC, 21 сентября 1969 года
То, что за Аллилуевой интенсивно наблюдало ФБР, подтвердили и рассекреченные в 2012 году документы Бюро. Из этих документов следовало, что после прибытия в США она заявила ФБР, что за ней следит КГБ. Однако Вашингтон никаких ответных действий в связи с этим не предпринял. Светлана назвала советскую систему «глубоко коррумпированной», чего в СССР ей простить не смогли. Аллилуеву лишили советского гражданства. На родину она смогла вернуться лишь в 1984 году. <br>На фото: Светлана Аллилуева в Международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, 21 апреля 1967 года То, что за Аллилуевой интенсивно наблюдало ФБР, подтвердили и рассекреченные в 2012 году документы Бюро. Из этих документов следовало, что после прибытия в США она заявила ФБР, что за ней следит КГБ. Однако Вашингтон никаких ответных действий в связи с этим не предпринял. Светлана назвала советскую систему «глубоко коррумпированной», чего в СССР ей простить не смогли. Аллилуеву лишили советского гражданства. На родину она смогла вернуться лишь в 1984 году. <br>На фото: Светлана Аллилуева в Международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, 21 апреля 1967 года
В 1984 году Аллилуева возвращается в СССР вместе с 13-летней дочерью Ольгой. Советские власти приняли беглянку с энтузиазмом. В Москве Аллилуева заявила, что «не была свободна ни единого дня» за границей. Однако на родине Светлану ждал новый удар &mdash; общего языка с первыми двумя детьми, которые все это время продолжали жить в Союзе, она не нашла. Она переезжает из Москвы в Грузию, а после и вовсе просит разрешения вернуться в США. <br>После повторного отъезда Аллилуева редко общалась с журналистами. Лишь в 2008 году она согласилась сняться в документальном фильме &laquo;Светлана о Светлане&raquo;, где заявила, что «за 40 лет жизни здесь Америка мне не дала ничего». <br>Дочь Сталина умерла в США в штате Висконсин в ноябре 2011 года в возрасте 85 лет от рака толстой кишки. <br>На фото: Аллилуева во время пресс-конференции в Комитете советских женщин в Москве, 1984 год В 1984 году Аллилуева возвращается в СССР вместе с 13-летней дочерью Ольгой. Советские власти приняли беглянку с энтузиазмом. В Москве Аллилуева заявила, что «не была свободна ни единого дня» за границей. Однако на родине Светлану ждал новый удар &mdash; общего языка с первыми двумя детьми, которые все это время продолжали жить в Союзе, она не нашла. Она переезжает из Москвы в Грузию, а после и вовсе просит разрешения вернуться в США. <br>После повторного отъезда Аллилуева редко общалась с журналистами. Лишь в 2008 году она согласилась сняться в документальном фильме &laquo;Светлана о Светлане&raquo;, где заявила, что «за 40 лет жизни здесь Америка мне не дала ничего». <br>Дочь Сталина умерла в США в штате Висконсин в ноябре 2011 года в возрасте 85 лет от рака толстой кишки. <br>На фото: Аллилуева во время пресс-конференции в Комитете советских женщин в Москве, 1984 год

«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой

28 февраля 1926 года родилась единственная дочь Иосифа Сталина Светлана, которая позже взяла фамилию матери — Аллилуева. Когда-то Светлане завидовали миллионы, ведь люди рисовали себе картину счастливой жизни дочери вождя, растущей в самых высоких кругах советского общества.

Однако за внешним блеском кремлевской жизни скрывалась совершенно иная реальность. Мать Светланы Надежда Аллилуева застрелилась, когда дочери было всего шесть лет, отношения с отцом постепенно портились, а череда неудач в личной жизни сделали ее одинокой.

Даже после смерти Сталина личная жизнь Аллилуевой оставалась под пристальным вниманием высших властей. В результате в 1967 году она бежит из СССР, какое-то время живет в Швейцарии, после чего переезжает в США. Но и на Западе не чувствует себя свободной, поскольку за ней наблюдает ФБР. Аллилуева предприняла попытку вернуться в СССР в 1984 году, но в итоге предпочла вернуться в США. «Газета.Ru» вспоминает об удивительной и трагической жизни Светланы Аллилуевой.
Скопировать ссылку