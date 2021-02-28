«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой

28 февраля 1926 года родилась единственная дочь Иосифа Сталина Светлана, которая позже взяла фамилию матери — Аллилуева. Когда-то Светлане завидовали миллионы, ведь люди рисовали себе картину счастливой жизни дочери вождя, растущей в самых высоких кругах советского общества.



Однако за внешним блеском кремлевской жизни скрывалась совершенно иная реальность. Мать Светланы Надежда Аллилуева застрелилась, когда дочери было всего шесть лет, отношения с отцом постепенно портились, а череда неудач в личной жизни сделали ее одинокой.



Даже после смерти Сталина личная жизнь Аллилуевой оставалась под пристальным вниманием высших властей. В результате в 1967 году она бежит из СССР, какое-то время живет в Швейцарии, после чего переезжает в США. Но и на Западе не чувствует себя свободной, поскольку за ней наблюдает ФБР. Аллилуева предприняла попытку вернуться в СССР в 1984 году, но в итоге предпочла вернуться в США. «Газета.Ru» вспоминает об удивительной и трагической жизни Светланы Аллилуевой.