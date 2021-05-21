Отец водородной бомбы: 100 лет назад родился академик Сахаров

21 мая 1921 года в семье преподавателя физики и дочери военного родился Андрей Сахаров –ученый, общественный и политический деятель, диссидент и правозащитник, создатель советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. С детства испытывая интерес к физике, он с отличием окончил МГУ, а после войны – аспирантуру Физического института им. Лебедева.



В 1948 году Сахарова включили в специальную группу Игоря Тамма по проверке конкретного проекта водородной бомбы. Вскоре он предложил собственный проект в виде слоев дейтерия и природного урана вокруг обычного атомного заряда. Интенсивная работа завершилась успешным испытанием первой советской водородной бомбы 12 августа 1953 года. В том же году Сахаров был избран академиком АН СССР.



В дальнейшем руководимая Сахаровым группа работала над реализацией коллективной «третьей идеи» – обжатием термоядерного топлива излучением от взрыва атомного заряда. Испытание усовершенствованной водородной бомбы в ноябре 1955 года было омрачено гибелью девочки и солдата, а также серьезными травмами людей, находившихся далеко от полигона. После случившегося Сахаров задумался о трагических последствиях атомных взрывов.



С конца 1950-х годов ученый активно занимался правозащитной деятельностью: посылал письма в различные советские инстанции, встречался с чиновниками, обращался с призывами к иностранным ученым и политикам, в международные организации, сидел в залах судов, посещал тюрьмы и ссылки. Академик был противником принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах, последовательно выступал за право крымских татар на возвращение в Крым, свободу религии, свободу выбора страны проживания и за право на эмиграцию.



Несмотря на открытую оппозицию советскому режиму, Сахарову не было предъявлено официальных обвинений вплоть до 1980 года, когда он резко осудил ввод войск в Афганистан. Ученого лишили всех правительственных наград, включая звание Героя Соцтруда, без суда выслали в Горький (ныне Нижний Новгород) и поместили под домашний арест. Только в 1986 году Михаил Горбачев разрешил Сахарову вернуться в Москву. Принять обратно свои награды академик категорически отказался.



В последние годы Сахаров принимал активное участие в общественно-политической жизни меняющейся страны. Он умер 14 декабря 1989 года после напряженного дня работы на Съезде народных депутатов. Вскрытие показало, что сердце академика было полностью изношено.