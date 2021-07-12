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Фоторепортажи

«Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти

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&laquo;США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств&raquo;, &ndash; заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. &laquo;США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств&raquo;, &ndash; заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Тысячи кубинцев вышли на улицы своих городов. Они выступают против политики действующей власти. Граждане требуют свободы, демократии, а также более решительных действий со стороны коммунистического правительства.

Среди проблем протестующие выделяют недостаточную борьбу против пандемии коронавируса — Куба отказалась от российской и китайской вакцин при высоком росте заболеваемости. Кубинцы также недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

Ситуация на Кубе — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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