12 июля 2021, 22:20 Фоторепортажи «Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти

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Тысячи кубинцев вышли на улицы своих городов. Они выступают против политики действующей власти. Граждане требуют свободы, демократии, а также более решительных действий со стороны коммунистического правительства.



Среди проблем протестующие выделяют недостаточную борьбу против пандемии коронавируса — Куба отказалась от российской и китайской вакцин при высоком росте заболеваемости. Кубинцы также недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.



Ситуация на Кубе — в фотогалерее «Газеты.Ru».