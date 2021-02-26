close
Самолетом, поездом, дрезиной: покинувшие КНДР дипломаты вернулись в Россию
Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы добраться до российской границы из КНДР, прибыли в Москву. Об этом сообщили в МИД России.
Ранее в Telegram-канале МИД РФ появились кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем». Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности. В разговоре с «Газетой.Ru» Захарова пояснила, что дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.
Тернистый путь российских дипломатов на родину — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Ранее в Telegram-канале МИД РФ появились кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем». Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности. В разговоре с «Газетой.Ru» Захарова пояснила, что дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.
Тернистый путь российских дипломатов на родину — в фотогалерее «Газеты.Ru».