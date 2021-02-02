95 лет со дня рождения Жискара д'Эстена

2 февраля исполняется 95 лет со дня рождения бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена, он возглавлял республику с 1974 по 1981 годы. Политик скончался в минувшем декабре, причиной смерти стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. В сентябре Д'Эстен был госпитализирован с «легкой инфекцией легких» в Париже, в середине ноября его поместили в кардиологическое отделение больницы в Туре.



Валери Жискар д'Эстен был самым молодым членом кабинета министров в годы правления генерала де Голля. Тогда он славился своей потрясающей способностью держать в голове все основные цифры французского государственного бюджета. Когда де Голлю, который терпеть не мог заниматься вопросами хозяйствования, задавали какой-нибудь вопрос, связанный с экономикой и финансами, то он неизменно отвечал: «Обратитесь к Жискару — у него хорошая голова». Родился будущий политик в германском городе Кобленце в семье чиновника французской оккупационной администрации. В юности Жискар д'Эстен участвовал в движении Сопротивления, а в 1950-х годах, по окончании политехнической школы и высшей школы управления, сделал быструю политическую карьеру. В 29 лет он стал депутатом национального собрания, а в 36 — самым молодым в истории Франции министром финансов. Уже тогда он ратовал за объединение европейской и мировой экономики (то, что принято называть экономической интеграцией).



В 1974 году, после смерти президента Жоржа Помпиду, были назначены внеочередные выборы, и Жискар победил другого претендента — Франсуа Миттерана. Жискар был президентом Франции с 1974 по 1981 год, и его семилетнее правление было весьма неоднозначным. С 1975 года, после предложенной д'Эстеном встречи в Рамбуйе, переговоры глав индустриально развитых стран стали регулярными, и процесс объединения значительно ускорился. Однако в самой Франции популярность президента к концу 1970-х годов резко упала. Хоть д'Эстен и мог держать в голове несметное количество цифр, но, как говорил тот же де Голль, он не понимал народа. Народ же, в свою очередь, не понимал реформ, которые проводил президент. Потому на выборах 1981 года Жискар д'Эстен проиграл своему бывшему противнику — Франсуа Миттерану. А потеряв пост президента, он и вовсе перестал быть серьезной политической фигурой.



О Жискаре д'Эстене вспомнили лишь в 2001 году, когда он возглавил конвент Евросоюза, главной задачей которого стала подготовка Конституции объединенной Европы. Но не только политическими успехами и провалами был знаменит бывший президент Франции. Его известности (пусть и несколько скандальной) весьма способствовал роман с Сильвией Кристель, актрисой, сыгравшей Эммануэль, — секс-символом эпохи 70-х. В 2009 году д'Эстен написал роман «Принцесса и президент», в главных героях которого читатели увидели самого экс-президента и принцессу Уэльскую Диану.