Скандалист, бизнесмен, президент: Трампу — 75

14 июня Дональд Трамп отмечает 75 лет. Он всегда имел скандальную репутацию. Сначала одиозный бизнесмен и телепродюсер, а после — один из самых противоречивых президентов США.



Трамп родился в Нью-Йорке через год после окончания Второй мировой войны в семье крупного бизнесмена Фреда Трампа, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. Дональд пошел по стопам отца и даже переименовал его компанию в Компанию Дональда Трампа.



45-й президент США стал единственным в истории главой Белого дома, которого дважды подвергли процедуре импичмента — впрочем, обе попытки закончились ничем. Первый раз его пытались отправить в отставку в 2019 году — тогда аноним заявил, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических целях. Второй раз его пытались лишить полномочий путем применения 4-й статьи 25-й поправки к конституции (через установление недееспособности). Поводом стал захват его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года.



Многое из задуманного Трампу достичь не удалось: он не достроил стену на границе с Мексикой, не наладил отношения с Россией, не изменил условия ядерной сделки с Ираном, не усмирил Ким Чен Ына, серьезно испортил отношения с Китаем и даже с Европой. А его правление давало журналистам много работы — череда скандалов преследовала экс-главу Белого дома практически постоянно.



Несмотря на это, Трамп остается достаточно популярным политиком в республиканской среде, а сам экс-президент то и дело намекает на свои дальнейшие политические амбиции, что серьезно раздражает его оппонентов-демократов. Каким запомнился самый несистемный президент, обещавший «вернуть Америке величие», — в фотогалерее «Газеты.Ru».