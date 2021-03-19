Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара

19 марта исполнилось бы 65 лет Егору Гайдару — одному из первых премьер-министров России, запустившему серию радикальных экономических реформ под названием «шоковая терапия». Отношение к действиям политика в обществе неоднозначное: одни считают, что его реформы смогли предотвратить массовый голод и гражданскую войну, когда противники обвиняют его в сознательном разрушении экономики и падении уровня жизни.



Помимо политики Гайдар немало лет посвятил научной и экспертной деятельности, на его счету более ста публикаций по экономике. Кроме того, выступил автором ряда книг по экономической ситуации в России и в мире.



Либеральный политик, доктор экономических наук скончался 16 декабря 2009 года в своем доме после сердечного приступа. В последние годы, по рассказам друзей, Гайдар очень переживал за происходящее в стране, но был уверен, что «шоковая терапия» была правильным решением.