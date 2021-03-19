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Егор Гайдар среди защитников Белого дома год спустя, в августе 1992 года Егор Гайдар среди защитников Белого дома год спустя, в августе 1992 года
Егор Гайдар в детстве с отцом Тимуром Гайдаром Егор Гайдар в детстве с отцом Тимуром Гайдаром
Егор Гайдар выступает на VII съезде народных депутатов Российской Федерации, 1992 год Егор Гайдар выступает на VII съезде народных депутатов Российской Федерации, 1992 год
Президент Российской Федерации Борис Ельцин и первый вице-премьер правительства Российской Федерации Егор Гайдар на встрече глав государств СНГ, 1992 год Президент Российской Федерации Борис Ельцин и первый вице-премьер правительства Российской Федерации Егор Гайдар на встрече глав государств СНГ, 1992 год
19 декабря 1999 года. Мария с отцом Егором Гайдаром 19 декабря 1999 года. Мария с отцом Егором Гайдаром
Егор Гайдар во время футбольного матча депутатов фракций Госдумы, 1994 год Егор Гайдар во время футбольного матча депутатов фракций Госдумы, 1994 год
Егор Гайдар на съемках передачи &laquo;Момент истины&raquo; Андрея Караулова, 1992 год Егор Гайдар на съемках передачи &laquo;Момент истины&raquo; Андрея Караулова, 1992 год
Директор Института проблем экономики переходного периода Егор Гайдар, лидер &laquo;Объединенного гражданского фронта&raquo; Гарри Каспаров и лидер партии СПС Никита Белых (слева направо) во время &laquo;Антифашистского марша&raquo;, 2005 год Директор Института проблем экономики переходного периода Егор Гайдар, лидер &laquo;Объединенного гражданского фронта&raquo; Гарри Каспаров и лидер партии СПС Никита Белых (слева направо) во время &laquo;Антифашистского марша&raquo;, 2005 год
Егор Гайдар с сыновьями, 1992 год Егор Гайдар с сыновьями, 1992 год
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам экономической политики Егор Тимурович Гайдар в своем кабинете, 1991 год Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам экономической политики Егор Тимурович Гайдар в своем кабинете, 1991 год
Егор Гайдар с супругой Марией Стругацкой, 1989 год Егор Гайдар с супругой Марией Стругацкой, 1989 год
Сергей Шахрай, Егор Гайдар и Борис Золотухин (справа налево) в зале заседаний Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 1995 год Сергей Шахрай, Егор Гайдар и Борис Золотухин (справа налево) в зале заседаний Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 1995 год
Егор Гайдар с диггерами в русле подземной реки Неглинки, 1995 год Егор Гайдар с диггерами в русле подземной реки Неглинки, 1995 год
Участники конференции коалиции демократических сил &laquo;Правое дело&raquo; Борис Немцов, Сергей Юшенков и Егор Гайдар (слева направо), 1999 год Участники конференции коалиции демократических сил &laquo;Правое дело&raquo; Борис Немцов, Сергей Юшенков и Егор Гайдар (слева направо), 1999 год
Егор Гайдар и Дмитрий Медведев на открытии бизнес-школы &laquo;Сколково&raquo;, 2009 год Егор Гайдар и Дмитрий Медведев на открытии бизнес-школы &laquo;Сколково&raquo;, 2009 год

Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара

19 марта исполнилось бы 65 лет Егору Гайдару — одному из первых премьер-министров России, запустившему серию радикальных экономических реформ под названием «шоковая терапия». Отношение к действиям политика в обществе неоднозначное: одни считают, что его реформы смогли предотвратить массовый голод и гражданскую войну, когда противники обвиняют его в сознательном разрушении экономики и падении уровня жизни.

Помимо политики Гайдар немало лет посвятил научной и экспертной деятельности, на его счету более ста публикаций по экономике. Кроме того, выступил автором ряда книг по экономической ситуации в России и в мире.

Либеральный политик, доктор экономических наук скончался 16 декабря 2009 года в своем доме после сердечного приступа. В последние годы, по рассказам друзей, Гайдар очень переживал за происходящее в стране, но был уверен, что «шоковая терапия» была правильным решением.
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