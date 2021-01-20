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Джо Байден вступил в должность президента США
Джо Байден вступил в должность 46-го президента США, он принес присягу на верность конституции и стране в ходе торжественной церемонии инаугурации на Капитолийском холме. Традиционную клятву он произнес, положив левую руку на Библию, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.
Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. При этом незадолго до нового президента свою клятву на верность США и конституции принесла новый вице-президент США Камала Харрис. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал на церемонию, за несколько часов до начала официального мероприятия он покинул Белый дом и отправился во Флориду.
Как прошла инаугурация 46-го президента США — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. При этом незадолго до нового президента свою клятву на верность США и конституции принесла новый вице-президент США Камала Харрис. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал на церемонию, за несколько часов до начала официального мероприятия он покинул Белый дом и отправился во Флориду.
Как прошла инаугурация 46-го президента США — в фоторепортаже «Газеты.Ru»