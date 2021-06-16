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Встреча на вилле: первые фото Путина и Байдена из Женевы
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года. Как ожидается, переговоры двух лидеров займут около четырех-пяти часов и будут проходить как в узком, так и в расширенном формате. Итоговая пресс-конференция Путина запланирована на 19.00 по московскому времени.
В состав российской делегации, в частности, входит министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
С американской стороны будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен, посол США в России Джон Салливан, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин.
При этом в Кремле не раз отмечали, что от встречи не ждут никаких прорывов. К примеру, Песков отмечал, что саммит РФ-США в Женеве не может стать историческим, но сам факт встречи — достижение. Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие договоренности могут быть достигнуты в рамках переговоров.
В состав российской делегации, в частности, входит министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
С американской стороны будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен, посол США в России Джон Салливан, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин.
При этом в Кремле не раз отмечали, что от встречи не ждут никаких прорывов. К примеру, Песков отмечал, что саммит РФ-США в Женеве не может стать историческим, но сам факт встречи — достижение. Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие договоренности могут быть достигнуты в рамках переговоров.