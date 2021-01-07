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Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года
Президент России Владимир Путин перед посещением Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года Президент России Владимир Путин перед посещением Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года
Катер на воздушной подушке, на котором президент России Владимир Путин прибыл на праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в церковь Николы на Липне, 6 января 2020 года Катер на воздушной подушке, на котором президент России Владимир Путин прибыл на праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в церковь Николы на Липне, 6 января 2020 года
Президент России Владимир Путин после Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года Президент России Владимир Путин после Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года
Настоятель университетского храма Сретения Господня в Антониевом монастыре (Великий Новгород) иерей Евгений (Зайцев) проводит Рождественское богослужение в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года Настоятель университетского храма Сретения Господня в Антониевом монастыре (Великий Новгород) иерей Евгений (Зайцев) проводит Рождественское богослужение в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года
Церковь Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 7 января 2021 года Церковь Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 7 января 2021 года
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года
Иконы в церкви Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 6 января 2021 года Иконы в церкви Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 6 января 2021 года
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 6 января 2021 года
Президент России Владимир Путин дает интервью после посещения Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года Президент России Владимир Путин дает интервью после посещения Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне, 7 января 2021 года
Церковь Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 6 января 2021 года Церковь Николы на Липне, которую посетил президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения, 6 января 2021 года

Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Путин добрался до церкви на катере МЧС на воздушной подушке. Об этом сообщает РИА «Новости». Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами.

После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. «Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» - сказал глава государства.

В 2020 и 2019 году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
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