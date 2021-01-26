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Заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько во время совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров России в Кремле, 2016 год Заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько во время совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров России в Кремле, 2016 год
Президент России Борис Ельцин и заместитель главы администрации президента Сергей Приходько во время встречи &laquo;шанхайской пятерки&raquo;&nbsp;- глав пяти государств&nbsp;- Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и России, 1999 год Президент России Борис Ельцин и заместитель главы администрации президента Сергей Приходько во время встречи &laquo;шанхайской пятерки&raquo;&nbsp;- глав пяти государств&nbsp;- Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и России, 1999 год
Сергей Приходько, 1997 год Сергей Приходько, 1997 год
Президент России Владимир Путин и его помощник Сергей Приходько во время беседы глав государств-членов Евразийского экономического сообщества, 2006 год Президент России Владимир Путин и его помощник Сергей Приходько во время беседы глав государств-членов Евразийского экономического сообщества, 2006 год
Президент России Владимир Путин и его помощник Сергей Приходько, 2006 год Президент России Владимир Путин и его помощник Сергей Приходько, 2006 год
27 августа 2008. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, помощник президента России Сергей Приходько, президент России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) в загородной резиденции президента Таджикистана &laquo;Варзоб&raquo; перед началом неформальной встречи глав государств&nbsp;- членов Шанхайской организации сотрудничества, 2008 год 27 августа 2008. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, помощник президента России Сергей Приходько, президент России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) в загородной резиденции президента Таджикистана &laquo;Варзоб&raquo; перед началом неформальной встречи глав государств&nbsp;- членов Шанхайской организации сотрудничества, 2008 год
Продюсер и режиссер Сергей Ястржембский и помощник президента России Сергей Приходько на приеме в посольстве Италии, 2012 год Продюсер и режиссер Сергей Ястржембский и помощник президента России Сергей Приходько на приеме в посольстве Италии, 2012 год
Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько на праздновании дня рождения основателя и президента ювелирного дома De Grisogono Фаваза Груози в Billionaire Club на Сардинии, 2012 год Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько на праздновании дня рождения основателя и президента ювелирного дома De Grisogono Фаваза Груози в Billionaire Club на Сардинии, 2012 год
Первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько и председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств в расширенном составе с участием делегаций, 2012 год Первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько и председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств в расширенном составе с участием делегаций, 2012 год
Заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько с семьей в корпоративном доме &laquo;Боско&raquo; в здании Морвокзала в дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год Заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько с семьей в корпоративном доме &laquo;Боско&raquo; в здании Морвокзала в дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
Заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько и адвокат Анатолий Кучерена на премьере фильма &laquo;Сноуден&raquo; в кинотеатре &laquo;Москва&raquo;, 2016 год Заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько и адвокат Анатолий Кучерена на премьере фильма &laquo;Сноуден&raquo; в кинотеатре &laquo;Москва&raquo;, 2016 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько, 2016 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько, 2016 год
Сергей Приходько Сергей Приходько

Умер Сергей Приходько

На 65-м году жизни скончался бывший зампред правительства России и экс-глава аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к его семье. Как уточняет газета, у чиновника была болезнь Лу Герига — или боковой амиотрофический склероз.

Сергей Приходько родился в 1957 году в Москве, в 1980 году окончил МГИМО, тогда же начал службу в советском посольстве в Чехии, в 1990-х и 2000-х работал в администрации президента — в том числе в роли помощника Владимира Путина. В 2013-2018 годах занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства. В 2020 году был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
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