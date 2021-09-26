«Тайга, горы, прогулки, свежий воздух»: как прошел отпуск Путина

В воскресенье Кремль распространил фотографии отдыха президента РФ Владимира Путина в начале сентября в Сибири. Короткий отпуск российский лидер снова провел в компании министра обороны Сергея Шойгу.

Путин, в частности, повстречал в тайге маралов, которые, как он признался, поразили его размерами и скоростью. «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной!» — поделился впечатлениями президент.

Глава государства и министр обороны вместе рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере. За рулем и штурвалом был Путин, одетый в походный костюм с традиционной для прогулок на природе панамой.



Подробнее об отдыхе Путина и Шойгу – в фотогалерее «Газеты.Ru».