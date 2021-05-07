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Егор Кузьмич Лигачев (29 ноября 1920 &mdash; 7 мая 2021 года) Егор Кузьмич Лигачев (29 ноября 1920 &mdash; 7 мая 2021 года)
Егор Кузьмич Лигачев, 1985 год Егор Кузьмич Лигачев, 1985 год
XXYIII съезд ЦК КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев, 1990 год XXYIII съезд ЦК КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев, 1990 год
Егор Кузьмич Лигачев дает интервью корреспонденту АПН С. Д. Ползикову Егор Кузьмич Лигачев дает интервью корреспонденту АПН С. Д. Ползикову
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев (слева) и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе на трибуне Мавзолея им. В.И. Ленина на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1987 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев (слева) и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе на трибуне Мавзолея им. В.И. Ленина на Красной площади во время первомайской демонстрации, 1987 год
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев на 2 съезде народных депутатов СССР, 1989 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев на 2 съезде народных депутатов СССР, 1989 год
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич (справа), прибывший во главе делегации ЦК КПСС, по приглашению ЦК Французской коммунистической партии для участия в XXVI ФКП, во время обмена рукопожатием с ее Генеральным секретарем Жоржем Марше, 1987 год Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич (справа), прибывший во главе делегации ЦК КПСС, по приглашению ЦК Французской коммунистической партии для участия в XXVI ФКП, во время обмена рукопожатием с ее Генеральным секретарем Жоржем Марше, 1987 год
Егор Лигачев в кругу почитателей во время митинга прокоммунистических движений на Красной площади, 1992 год Егор Лигачев в кругу почитателей во время митинга прокоммунистических движений на Красной площади, 1992 год
XXVIII съезд КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев после выступления, 1990 год XXVIII съезд КПСС. Кремлевский Дворец съездов. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев после выступления, 1990 год
Секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев Секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев

Ушел из жизни экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС, политик, бывший член КПРФ Егор Кузьмич Лигачев. Ему было 100 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова. «Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — говорится в сообщении.

Лигачев запомнился тем, как критиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Также в историю вошла фраза «Борис, ты не прав», адресованная президенту России Борису Ельцину.
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