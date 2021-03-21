Как отдыхает Владимир Путин в тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят совместные выходные в тайге. О планах главы государства отдохнуть на выходных вдалеке от Москвы было известно заранее, когда Путин предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры. Единственным условием было то, чтобы разговор не проходил в субботу или воскресенье. «Я на выходных хочу съездить в тайгу, немного там отдохнуть», — говорил российский лидер 18 марта.



Неформальность поездки Путина и Шойгу подчеркивается и тем, что министр обороны показал президенту свою мастерскую, где он создает поделки из веток.



Объясняя свою любовь к отдыху на территории России, президент Путин говорил: «страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая». При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что таким образом президент популяризирует места в России, о которых большинство граждан могут и не знать.



Сибирские места становятся достаточно частым пунктом назначения Путина: в Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился. В Кремле при этом подчеркивают, что глава государства «остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии».



Как проходит отдых Владимира Путина в тайге — в нашем фоторепортаже.