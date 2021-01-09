«Генералу Юденичу – ура!»: как русские взяли главную турецкую твердыню

Российская империя объявила войну Османской империи 2 ноября 1914 года. Очередному вооруженному конфликту между державами предшествовала агрессия турецких войск в акватории и на российском побережье Черного моря. Наиболее значительным событием начальной фазы Первой мировой войны на Кавказском фронте была Сарыкамышская операция, в результате успешного окончания которой русским войскам удалось сорвать планы неприятеля по захвату русского Закавказья и перенести боевые действия на турецкую территорию.

Считается, что русские добились успеха, несмотря на неудачные действия сразу нескольких высших военачальников.

Итогом Сарыкамышской операции явилось занятие частями генерала Петра Огановского района современной границы Турции, Ирана и Ирака.

С 9 июля по 3 августа (по нов. стилю) 1915 года продолжалась Алашкертская операция русских войск в Западной Армении, входившей в Османскую империю. В ее начальной стадии частям генерала Огановского пришлось отступать под натиском турок. После прихода подкрепления русские перешли в контрнаступление и одержали победу. В плен попали свыше 10 тыс. неприятельских солдат и офицеров. Были созданы благоприятные условия для проведения более масштабной Эрзерумской операции.

В августе 1915 года произошли серьезные перемены: новым главнокомандующим всей Русской императорской армией (РИА), несмотря на возражения многих министров и генералов, назначил себя император Николай II. Отставленный главковерх великий князь Николай Николаевич, весьма популярный среди военных и в аристократических кругах, был переведен на должность командующего Кавказским фронтом вместо престарелого графа Иллариона Воронцова-Дашкова. Непосредственное командование войсками в боевых операциях при этом продолжил осуществлять один из наиболее успешных русских генералов Первой мировой войны Николай Юденич.

К концу 1915-го русские войска за небольшим исключением сохранили за собой территории, которые они отвоевали весной и летом того же года. Фронт Кавказской армии сократился на 300 км.

Тем не менее, в представлениях Ставки Кавказский фронт продолжал играть второстепенное значение. Единственное успешное направление стало донором для Юго-Западного и Северо-Западного фронтов: части РИА отступали из Галиции, Польши и Литвы, им требовалось снабжение и снаряды.

Ввиду вступления в войну на стороне Центральных держав Болгарии и военных неудач Сербии Германия получила возможность наладить прямые поставки туркам. В свою очередь, Турция приступила к подготовке большого наступления на Кавказе, имея возможность подтянуть для этой задачи солидные силы. В командовании войсками Кавказского фронта решили сыграть на опережение. После анализа ситуации было принято решение перейти в наступление, несмотря на 30-градусные морозы и метели. Подготовка операции проходила в режиме высокой секретности. Солдатам выдали теплое обмундирование, валенки, белые маскировочные халаты и солнцезащитные очки. Кавказской армии предстояло сразиться в глубоких снегах с 3-й турецкой армией. Ее командующий Абдул Керим-паша был неплохо знаком Юденичу: русский генерал уже громил его в битве при Кара-Килисе в рамках Алашкертской операции.

В отличие от противника, русские располагали авиацией в количестве 20 самолетов. Это было серьезное преимущество, поэтому Юденич лично ставил задачи авиаотряду по детальной разведке. Были подготовлены телеграфная, телефонная и только появившаяся радиосвязь. Метеорологическое отделение отслеживало погоду.

Основной целью наступления являлось овладение Эрзерумом (ныне Эрзурум) – важнейшим стратегическим пунктом, открывавшим путь к восточным областям Турции. Сегодня этот город известен как центр зимних видов спорта и место проведения крупных международных соревнований, а во время Первой мировой войны он был транспортным узлом, связывавшим весь турецкий фронт. Расположенную на высоте около 3 тыс. метров Эрзерумскую крепость нельзя было ни обойти, ни блокировать — город окружали труднопроходимые горы. Турецкое командование небезосновательно считало свою цитадель неприступной.

С известной долей условности можно сказать, что намерение Юденича взять Эрзерум было таким же смелым и безрассудным, как и решение Александра Суворова штурмовать Измаил в 1790 году.

«Беспрецедентными были меры по сохранению подготовки войск в секрете: Юденич прибегнул к масштабной дезинформации противника, — указывается в книге историка Михаила Мягкова «Белые полководцы». — Он незашифрованной телеграммой передал приказание 4-й дивизии о переброске ее в Персию и снял ее с фронта. Более того, начал раздавать отпуска офицерам с фронта, а также массово разрешать офицерским женам прибывать на театр боевых действий по случаю Нового года. Была инициирована закупка животных с целью убедить противника, будто наступление планируется на Багдадском направлении. До последнего не раскрывалось нижестоящим штабам и содержание планируемой операции. А за несколько дней до ее начала был полностью закрыт выезд всем лицам из прифронтовой полосы, что помешало турецким разведчикам донести об окончательных приготовлениях русских. Все это возымело воздействие на противника. Незадолго до наступления командующий 3-й турецкой армией вообще уехал в Константинополь».

Эрзерумская операция была проведена в два этапа. 10 января (по нов. стилю) 1916 года началось наступление на Кеприкейские позиции. Солдаты на руках тащили пушки в горы, увязая в снегу на крутых тропах. Пулеметы и артиллерия нередко били по ним почти в упор. На корпус генерала Владимира Де-Витта были возложены отвлекающие действия в центре фронта. Главный удар наносило северное крыло Кавказской армии в составе корпусов под командованием генералов Михаила Пржевальского и Петра Калитина. Они наступали через горы Гай-даг и Кождух, чтобы прорваться через турецкие позиции и выйти в тыл защитникам подступов к Эрзеруму.

Бои часто перерастали в рукопашные схватки. Тем не менее, войскам Юденича удалось овладеть Кеприкейской позицией и крепостью Гасан-кала. 3-я турецкая армия едва не попала в окружение. Керим-паша отступил к Эрзеруму, потеряв около 25 тыс. солдат. Большинство из них замерзло в горах. Первая фаза операции завершилась 25 января (по нов. стилю) 1916 года. Совсем скоро части РИА по обледенелым склонам подошли к крепости, за толстыми стенами которой укрылись остатки турецких войск.

В боевых действиях наметилось затишье. Юденичу требовалось перегруппировать войска, занять исходные позиции, изучить подступы к фортам и организовать работу тыла. Из опытных и хорошо вооруженных воинов создавались штурмовые отряды. Им помогали саперы. Для атаки на форты Чобан-деде и Далан-гез на специальных платформах доставили осадные орудия. Их везли из Карса на автомобилях. Летчики провели разведку. Сделанные с воздуха фотографии турецких укреплений оперативно попадали на стол Юденичу. Подготовку вели самым тщательным образом.

«Эрзерум представлял из себя ворота в Пассинскую долину и в долину Евфрата. Здесь сходились важные пути: на Батум, на Ольты и Ардаган, от Евфрата шли дороги на север – к Трапезунду и Ризе, а на юг – к крупнейшему армянскому центру Муш, где в начале XX века жили десятки тысяч армян, и городу Битлич, расположенному в 20 км к юго-западу от озера Ван, к югу от перевала Зорапаак в месте слияния горных рек. Поэтому в Первую мировую Эрзерум связывал воедино турецкий фронт на Кавказе. Он позволял манипулировать силами и резервами 3-й армии. Здесь находилась главная тыловая база и центр ее управления», — уточнял в своей книге «Крест генерала Юденича» Александр Вайлов.

Наконец, 11 февраля (по нов. стилю) 1916 года русские приступили к штурму Эрзерума. В 14:00 началась мощная артподготовка. Артиллерия плотно била по крепости. А в 23:00 солдаты пошли на приступ в белых маскхалатах под прикрытием сильной метели.

Юденич наносил главный удар на своем правом, северном участке фронта, чтобы обойти самые мощные оборонительные позиции турок и ударить им во фланг и тыл.

Не видя из-за густого снега атакующих, турки вынужденно вели огонь вслепую, наугад, практически не причиняя русским вреда. Уже 12 февраля части Кавказской армии овладели двумя фортами. После пяти дней боев, в 5 часов утра 16 февраля, войска генерала Юденича вошли в Эрзерум. Уцелевшие военнослужащие 3-й турецкой армии были отброшены и бежали. Русские продолжали преследование, пока линия фронта не стабилизировалась в 100-120 км к западу. Лишь в конце марта победители прекратили преследование и остановились из-за трудностей с подвозом провианта и боеприпасов по неподготовленным горным дорогам.

Командующий Кавказским фронтом великий князь Николай Николаевич выслал Николаю II телеграмму с радостной вестью о взятии Эрзерума. Император сразу же сделал эмоциональную запись в своем дневнике: «Сегодня Господь ниспослал милость Свою — Эрзерум — единственная турецкая твердыня — взят штурмом нашими геройскими войсками после пятидневного боя! Узнал об этом от Николаши в 2¼ часа как только встал из-за стола».

Поздравляя армию с победой, великий князь снял папаху и, повернувшись к Юденичу, низко поклонился ему и скомандовал стоявшим в строю: «Герою Эрзерума, генералу Юденичу – ура!»

За взятие Эрзерумской крепости Юденич был награжден высочайшей наградой – орденом Св. Георгия 2-й степени.

Глава Армянской епархии Грузии епископ Месроп писал великому князю Николаю Николаевичу, что «отныне Армения освобождается от страшнейшего турецкого ига». Армянский народ, по его словам, благословлял имя великого князя как святое.

close

В крепости русские захватили девять неприятельских знамен. На параде в Эрзеруме их склонили перед великим князем, а затем отправили Николаю II. Император приказал дополнить успех наступлением на Трапезунд (Трабзон). И Юденич предпринял поход вдоль Черноморского побережья и при поддержке флота взял этот город, значительно облегчив снабжение Кавказской армии.

За весь период проведения Эрзерумской операции русские войска потеряли 16 тыс. человек убитыми, ранеными и обмороженными. Непосредственно во время штурма крепости погибли 2,3 тыс. солдат и офицеров.

Это была одна из крупнейших побед РИА в Первой мировой войне. Она открыла русским возможность продвижения вглубь Турции. Взятие Эрзерума остановило турецкое продвижение в сторону Суэцкого канала и Египта. Исход сражения дал Ставке весомый козырь на переговорах с Антантой о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке. Союзники окончательно признали, что проливы и север Турецкой Армении отходят России.

«В общем Эрзерумская наступательная операция, проведенная в тяжелых зимних условиях на горном театре, представляет один из примеров доведенной до конца сложной операции, состоявшей из нескольких, вытекавших один из другого, этапов, закончившихся разгромом противника, потерявшего свою основную базу на передовом театре – крепость Эрзерум», — отмечал участник войны, впоследствии советский военный историк генерал Николай Корсун.

Эрзерум оставался под контролем России до декабря 1917 года.

После революции этот город хотели сделать столицей своего независимого государства армяне. Однако в начале 1918-го турецкие войска, воспользовавшись полным развалом Кавказского фронта и нестабильностью в России, нарушили заключенное с большевиками перемирие и заняли Эрзерум, а также 2/3 Западной и Восточной Армении. Оставшееся в городе армянское население подверглось уничтожению.