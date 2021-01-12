Рак во рту: чем опасен оральный секс

Слишком активное увлечение оральным сексом связано с повышенным риском развития рака ротовой полости и горла, предупреждают специалисты из Университета Джонса Хопкинса. Их работа была опубликована в журнале CANCER.

Рак полости рта — нередкое явление, в 2018 году с таким диагнозом в мире жили 355 тыс. человек. Смертность от него невысока — около 2,5 человек на 100 тыс. Наилучшие шансы у тех пациентов, которым удалось заметить болезнь на начальной стадии — у них пятилетняя выживаемость достигает 85%. Однако ситуация значительно ухудшается, если рак распространяется на лимфатические узлы и добирается до других органов — в этом случае пятилетняя выживаемость падает до 39%.

Наиболее частые причины рака полости рта и глотки — курение и употребление алкоголя. Также риски повышаются при частом употреблении слишком горячей и острой пищи.

Более ранние исследования уже связывали оральный секс с раком ротовой полости, связанным с вирусом папилломы человека — некоторые штаммы онкогенны и способны приводить к раку прямой кишки, влагалища, рта и глотки, полового члена, отмечают авторы работы.

Исследователи опросили 508 человек, из которых 163 имели рак ротоглотки, ассоциированный с ВПЧ, а остальные были здоровы. Ученых интересовал возраст участников, как давно они начали половую жизнь, сколько у них было партнеров, а также с каким количеством людей они занимались оральным сексом в течение короткого промежутка времени.

Оказалось, с риском развития рака связано количество партнеров по оральному сексу — если их было 10 и более, то риск повышался в 4,3 раза.

Также риски в 1,5-2 раза были выше у тех, кто практиковал оральный секс с более молодого возраста (менее 18 лет), часто менял партнеров в короткие промежутки времени, в юности занимался оральным сексом с более зрелыми партнерами и практиковал оральный секс вне брака.

«Наша работа основана на предыдущих исследованиях и показывает, что не только количество партнеров по оральному сексу, но и другие факторы, которые ранее не оценивались, повышают риск заражения ВПЧ, связанным с раком ротоглотки, — говорит доктор Вирджиния Дрейк, ведущий автор исследования. — Мы выявили дополнительные нюансы того, как и почему у некоторых людей может развиться этот рак, что может помочь выявить тех, кто подвержен более высокому риску».

Впрочем, основной проблемой, связанной с ВПЧ, остается все же рак шейки матки — 75% его случаев связаны с инфицированием 16-м и 18-м типами, еще 10% — с 31-м и 45-м. Частая смена половых партнеров повышает риск инфицирования. У женщин с ВПЧ, родивших семь и более детей, рак шейки матки встречается в четыре раза чаще, чем у нерожавших.

Также ВПЧ провоцирует 50% случаев рака полового члена. Само по себе заболевание встречается, впрочем, довольно редко и в основном у мужчин пожилого возраста. Дополнительными факторами риска становятся плохие гигиенические условия, хронические воспалительные заболевания, как правило, связанные с тем, что у ряда мужчин не открывается головка полового члена и они не могут соблюдать гигиену.

Главный способ борьбы с ВПЧ и вызываемым ею раком — вакцинация.

Прививку рекомендуется делать женщинам и мужчинам в возрасте от 9 до 26 лет, но некоторые вакцины можно использовать и в более старшем возрасте. Беременным лучше отложить вакцинацию до родов.

Плановая вакцинация применяется в более чем в 86 странах мира, среди которых США, Канада, Австралия, Франция, Германия, Швейцария, Норвегия. В России программы вакцинации проводятся лишь в нескольких регионах, но в настоящее время оценивается возможность включения вакцины от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок.

Также рекомендуется использовать барьерные средства контрацепции и регулярно посещать врача, чтобы вовремя обнаружить инфекцию или начало онкозаболевания.