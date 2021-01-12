Танки в Вильнюсе: как «Альфа» штурмовала телецентр. ОНЛАЙН

Со слов экс-заместителя командира «Альфы» Головатова, штурм телецентра происходил следующим образом: «Сначала к толпе подошли два танка Т-72 и в порядке устрашения произвели по три холостых выстрела из орудий вверх. Но людская масса не дрогнула, не рассеялась, как стояла, так и стоит. Через некоторое время на помощь нам подошли четыре БМД — создать коридор для прохода нашей группы к объекту. Но их попытка пройти через массу людей тоже не удалась. Толпа, которую активисты «Саюдиса» убеждали не бояться и оказывать сопротивление военным, была спокойна и неприступна. Наше подразделение — 32 офицера — находилось не на броне БМД, не на танках, а в обычном грузовике ЗИЛ-131, крытом брезентом. Мы выждали момент и под прикрытием боевых машин зашли в тыл с заднего крыла телебашни. Затем обеспечили себе коридор посредством применения светозвуковых гранат. Такие гранаты используются для разгона демонстраций и никому повреждений либо увечий принести не могли. Нашей основной задачей было не дать экстремистам выключить электричество на ретрансляторах. Поэтому я отправил одну группу охранять тот самый контур, расположенный на 31 этаже здания. Оставшиеся задержали и разоружили «саюдистов». Их было тоже около тридцати человек. Они были на первом этаже, втором, шестом… Оружия они не применили, но им удалось активировать систему пожаротушения. Все очень быстро заполнил инертный газ — неон. Мы были в касках, бронежилетах, с противогазами. А они — нет. И когда пошел газ, они стали убегать. Но мы никого не стали удерживать. Нам пришлось обеспечить охрану объекта до утра. Снаружи, на улице, все еще стояла толпа».

Плакат "Советская Армия, отправляйся домой!" на здании в Вильнюсе, 13 января 1991 года И. Носов/РИА "Новости"