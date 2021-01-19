Не больной, а фантазер: откуда берутся голоса в голове

Голоса умерших могут мерещиться людям из-за склонности к состояниям измененного сознания и хорошей фантазии, считают исследователи из Даремского университета в Великобритании — не всегда причиной становятся психические заболевания или слишком сильная вера в возможность контакта с умершими. Подробнее об этом они рассказали в журнале Mental Health, Religion and Culture.

Склонность некоторых людей считать слуховые галлюцинации голосами с того света привлекает внимание как антропологов, изучающих религиозные и духовные переживания, так и психиатров. Авторов работы интересовало, почему одни люди, услышав голоса, у которых нет объективного источника, считают это духовным опытом, в то время как другие предпочитают в этом случае обратиться к врачу.

В XIX-XX веках был популярен спиритуализм, религиозное течение, сторонники которого верили в возможность общаться с духами умерших при помощи медиумов. Хотя сегодня эта мода прошла, сама идея возможности пообщаться с усопшим основательно укоренилась в культуре. В Великобритании до сих пор существует около 500 спиритуалистических церквей, есть они и в других странах.

Авторы работы пригласили 65 медиумов из Национального союза спиритуалистов Великобритании. Опросив их, исследователи выяснили:

44,6% медиумов слышат голоса ежедневно, 79% отметили, что это часть их обычной жизни. Большинство слышало голоса внутри своей головы, но 31,7% считали, что они доносятся извне.

18% сообщили, что с подобными переживаниями впервые столкнулись еще в детстве. В среднем же это происходило в 21-22 года.

Кроме того, у медиумов наблюдался высокий уровень абсорбции.

В психологии абсорбцией называется восприимчивость человека к особым состояниям сознания — гипнозу, медитации, наркотическому опьянению. Такие люди обладают образным мышлением и склонны фантазировать.

Они оказались более склонны и к другим видам галлюцинаций. Часто опрошенные ничего не слышали о спиритуализме до появления голосов и узнавали о нем, когда пытались понять причину этого странного явления.

Также исследователи опросили 143 человека, к медиумам себя не причисляющих. Хотя некоторые из них тоже сталкивались со слуховыми галлюцинациями, а склонность к абсорбции у них коррелировала с верой в паранормальное, у медиумов галлюцинации бывали чаще, а корреляция была более выражена. Кроме того, медиумы были гораздо менее склонны заботиться о том, что о них подумают другие.

По всей видимости, некоторые люди больше предрасположены к абсорбции, чем другие, отмечают исследователи.

Слуховые галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей из-за стресса, недостатка сна, во время засыпания, а также в подростковом возрасте. Очевидно, в поисках причин их возникновения молодые люди натыкаются на спиритуалистические трактовки, которые согласуются с их опытом и ощущениями и становятся достаточным обоснованием. Ну а склонность к абсорбции и богатая фантазия приводят к появлению голосов снова и снова.

«Для наших участников, похоже, догматы спиритуализма привнесли смысл как в необыкновенный детский опыт, так и в частые слуховые феномены, с которыми они сталкиваются, — говорит ведущий автор исследования доктор Адам Пауэлл. —

Все эти переживания, по-видимому, в большей степени обусловлены наличием определенных наклонностей, а не только веры в возможность контакта с мертвыми, если достаточно сильно постараться».

«Спиритуалисты склонны сообщать о необычных слуховых явлениях, которые появляются на ранних этапах жизни, носят положительный характер и которые спиритуалисты часто способны контролировать, — говорит доктор Питер Мозли, соавтор исследования. — Понимание того, как они это происходит, способно помочь нам лучше понять феномен неконтролируемых и мучительных слуховых галлюцинаций».

Исследователи надеются, что новые данные позволят лучше разобраться в причинах возникновения слуховых галлюцинаций, в том числе и при психических заболеваниях — например, шизофрении, а также найти способ бороться с ними.