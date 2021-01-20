Ковидное дыхание: как разговоры переносят коронавирус

Простой разговор с приятелем, больным коронавирусом, может быть так же заразен, как его кашель, выяснили ученые из Кембриджского университета. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Коронавирус распространяется несколькими путями, поясняют исследователи. В том числе — через микрокапли, которые образуются, когда человек дышит, говорит или кашляет. Капли покрупнее быстро опускаются на землю, а мелкие остаются в воздухе на некоторое время и могут рассеиваться в радиусе более двух метров вокруг больного.

«Вам нужны маски, необходимо дистанцирование и хорошая вентиляция, чтобы эти частицы не накапливались в помещении»,

— говорит профессор Педро Магалхаес де Оливейра, эксперт в области механики жидкостей и соавтор исследования.

Исследователи разработали модель, которая позволяет предсказать риск, создаваемый каплями разного размера. Оказалось, выброшенные частицы способны преодолеть более двух метров всего за несколько секунд.

В работе ученые учли размер капель, выбрасываемых инфицированными людьми при разговоре или кашле, а также состав капель и время, необходимое для их оседания.

Кроме того, команда рассмотрела риски заражения, принимая во внимание вирусную нагрузку у людей с COVID-19 и расчетную дозу, необходимую, чтобы вызвать инфекцию (она была основана на другом коронавирусе).

Как выяснилось, стоять без маски в двух метрах от зараженного человека опасно, и не важно, кашляет он или просто разговаривает — обе ситуации несут в себе риск заражения.

Спустя 30 секунд разговора в воздухе накапливается гораздо больше микрокапель, содержащих вирусные частицы, чем после одного откашливания. В небольших пространствах без вентиляции этого может быть достаточно, чтобы заразить окружающих.

«Разговоры — очень важный фактор, который необходимо учитывать, потому что при разговоре образуются гораздо более мелкие частицы, и они могут находиться во взвешенном состоянии в течение часа в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать заболевание», — отмечает де Оливейра.

Но на заражение влияет и то, сколько микрокапель люди вдохнут — а это зависит от наличия масок, обстановки в помещении, уровня вентиляции и расстояния между людьми.

На основе полученных данных команда создала онлайн-калькулятор Airborne.cam, который позволят оценить риски заражения в помещении.

Так, час в магазине площадью 250 м2 с вентиляцией как в офисах чреват 8% риском заразиться, если в помещении будет находиться 50 посетителей, из них пять с COVID-19 и никто не будет носить маски. При улучшенной вентиляции, когда воздух обновляется пять раз в час, риск падает до менее 2%. Такого же результата можно добиться, использовав трехслойные маски.

Другие специалисты оценили такой подход положительно, хотя и допустили, что при расчетах краски слишком сгущаются.

«Вполне вероятно, что результаты представляют собой наихудшие сценарии, поскольку в качестве одного из факторов в модели используется достаточно высокая вирусная нагрузка, и это оказывает значительное влияние на прогнозируемый риск», — отмечает профессор Кэтрин Ноакс, член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям и эксперт по инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем, из Лидсского университета. Кроме того, вирусная нагрузка варьируется в зависимости от течения заболевания и других особенностей.

«Суть не в том, чтобы получить с помощью инструмента точную оценку риска, а в том, чтобы с его помощью посмотреть, как стратегии снижения риска влияют на вероятность заражения, — поясняет де Оливейра. — Его можно использовать, например, для ранжирования этих стратегий по эффективности».

Хотя данные по риску лишь теоретические и не учитывают заразности разных штаммов коронавируса, исследователи рассчитывают, что новый инструмент позволит людям оценить вероятность заражения и изучить способы обеспечения безопасности при разных сценариях.