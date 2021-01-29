Беркут бога войны: что нашли в развалинах ацтекского храма

Уникальный памятник культуры ацтеков обнаружен в центре Мехико. Как сообщает сайт Национального института антропологии и истории (INAH), на территории комплекса культовых сооружений Темпло Майор найден барельеф с изображением беркута. Он вырезан на плите из красноватого вулканического камня длиной 1,06 м и шириной 70 см.

По словам археологов, это самый большой барельеф подобного рода из найденных до сих пор. Он находился в основании центральной части храма, воздвигнутого в честь бога войны Уицилопочтли. Это указывает на исключительную важность памятника для ацтеков.

Для них хищная птица имела тесную связь с войной и жертвоприношением.

Предполагается, что монумент мог быть создан в период правления Монтесумы I (1440-1469), который значительно расширил границы империи.

Барельеф был обнаружен во время обследования археологами территории под мостом, соединяющим улицы Гватемалы и Аргентины. В доколумбовую эпоху здесь находилась площадь перед западной стеной священного храма Уицилопочтли. Согласно испанским хронистам XVI века, в этом месте кремировали почивших правителей ацтекской столицы Теночтитлана.

Известно, что находка была сделана еще в 2020 году. Однако объявили о ней только сейчас – после того, как с уникальным памятником ознакомились члены правительства.

Как отметила министр культуры Мексики Алехандра Фраусто Герреро, барельеф с беркутом представляет собой «прекрасно сделанное произведение» и демонстрирует великие тайны Темпло Майор, который был возведен когда-то в Теночтитлане. Министр выделила работу археологов: благодаря им, по мнению Герреро, получается «восстанавливать нашу историю и нашу память о прошлом».

В свою очередь, археолог Родолфо Агилар Тапиа подчеркнул, что пол Темпло Майор поистине уникален своими барельефами – и они символизируют двойственную природу этого места.

«На южной стороне, которую мы сейчас исследуем, есть этот хищник, связанный с мифическим жизненным циклом Уицилопочтли. На контрасте барельефы в северной части – первые из них открыл Леопольдо Батрес в 1990 году – имеют изображения, которые ассоциируются с Тлалоком (бог дождя и грома, а также сельского хозяйства. – «Газета.Ru»). Это водные циклы, регенерация кукурузы», — резюмировал исследователь.

Агилар Тапиа также раскрыл, что до начала раскопок на перекрестке улиц Гватемалы и Аргентины археологи работали только с той частью пола Темпло Майор, которая была создана при более позднем императоре Ауисотле (правил в 1486-1502 годах).

Пол Темпло Майор был засыпан еще до прибытия в Мексику испанцев, а потому хорошо сохранился: стремившиеся уничтожать культурные объекты ацтеков конкистадоры никогда его не видели.

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