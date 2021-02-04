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История

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Панцирь из грязи: мумия мужчины оказалась женщиной

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Ученые рассказали о грязевом панцире мумии из Древнего Египта

Группа ученых из Австралии подвела итоги исследования мумии, привезенной в Сидней из Египта в середине XIX века. По их мнению, в саркофаге покоилась женщина, а не мужчина, как считалось ранее. Исследователей сильно удивил панцирь из грязи, наложенный между слоев при мумификации. Они считают, что так могли имитировать смоляную оболочку, характерную для мумий царских особ того периода.

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В журнале PLOS One вышло исследование о так называемой «грязевой мумии», которая хранится в музее Чау Чак Винг при Университете Сиднея. При помощи компьютерной томографии мумифицированных останков (ранее считалось, что они принадлежат мужчине) из Древнего Египта удалось узнать, что в процессе бальзамирования они были покрыты чем-то наподобие раковины или панциря из грязи. Панцирь поместили между слоями льняных бинтов, поэтому он не заметен снаружи. Радиоуглеродное датирование образцов материала, в который завернут покойник, помогло установить примерный период мумифицирования — 1370-1113 годы до нашей эры. Это соотносится с концом правления XVIII династии фараонов, правлением XIX династии и началом правления XX династии.

«Панцирь был формой древней консервации после посмертного повреждения тела. Он предназначался для изменения конфигурации тела и обеспечения существования умершего в загробной жизни», — отмечается в исследовании.

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Ученые считают, что оболочка была сделана из необожженной глины или грязи, содержавшей песок и мелкий камень.

На одном из фрагментов имеется отпечаток текстиля. Это свидетельствует о том, что вещество было нанесено на бинты, пока оно еще было мягким.

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Допускается, что грязевой панцирь был имитацией смоляного, который встречается в захоронениях тел правителей этого же периода. Известно, что при первом систематическом исследовании мумифицированных тел представителей царской династии, хранящихся в Египетском музее в Каире, были обнаружены слои «тонкого льна и смолистой пасты». Отмечается, что панцирь можно рассматривать и как символический погребальный артефакт. По словам ведущего автора исследования Карин Совады из Университета Маккуори в Сиднее, «грязь — более доступный материал». Поэтому она могла использоваться при мумифицировании относительно небогатого человека.

«Грязь наносили пластами, пока она была мягкой и влажной. Тело обмотали льняными бинтами, наложили панцирь, и затем нанесли еще один слой бинтов, — резюмировала Совада. — Это исследование помогает составить более детальную картину того, как древние египтяне обращались со своими покойниками».

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Мумию приобрел исследователь, антиквар и политик сэр Чарльз Николсон во время своей поездки в Египет в 1856-1857 годах.

Скорее всего, это произошло в Луксоре. В 1860-м Николсон пожертвовал мумию Университету Сиднея, одним из основателей которого он являлся.

Согласно надписи на саркофаге, в нем покоится женщина по имени Меруах. Однако результаты ДНК идентифицировали покойника как мужчину. При этом гроб датируется периодом 1010 – 945 гг. до н. э. Как предполагают исследователи, расхитители гробниц или их подельники поместили в саркофаг более древнюю, но лучше сохранившуюся мумию, чтобы выгоднее продать полный «набор». Такое широко практиковалось среди египетских торговцев мумиями.

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Любопытно, что в исследовании оспариваются результаты ДНК. По мнению ученых, это не мужчина и не Меруах, но другая женщина, скончавшаяся в возрасте от 26 до 35 лет. Вскоре после захоронения при неизвестных обстоятельствах оказалась повреждена левая нога мумии: возможно, могила подверглась разграблению. Со временем, однако, тело заново обернули в бинты и похоронили. Именно тогда, убеждены ученые, и появился грязевой панцирь.

Впоследствии мумию повредили вновь — с правой стороны шеи и головы. Происшествие вынудило вставить для фиксации металлические штифты.

Ранее сообщалось о крупном научном открытии, сделанном египетско-доминиканской миссией Университета Санто-Доминго во главе с Кэтлин Мартинес. В древнеегипетском храме Тапосирис Магна в западной части современной Александрии археологи обнаружили 16 захоронений в гробницах, высеченных в скале, что характерно для греко-римского периода в истории Египта. Степень сохранности мумий оценивается как низкая. Наибольший интерес специалистов вызвал кусок золотой фольги в виде языка, помещенный в рот одной из них, чей возраст может составлять 2000 лет. Согласно выдвинутому предположению, бальзамировщики положили этот предмет в мумию, чтобы усопший мог разговаривать в своей загробной жизни — когда предстанет перед судом Осириса.