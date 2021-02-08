Уверенные и амбициозные: как нарциссы пробиваются в директора

В последние годы ученые стали уделять больше внимания тому, как нарциссизм влияет на успехи человека на рабочем месте. Оказалось, число нарциссов среди руководителей довольно велико, однако до сих пор до конца не ясно, как именно нарциссизм влияет на карьерный рост и может ли он способствовать более быстрому продвижению до позиции генерального директора. Установить эту связь решили итальянские психологи из Свободного университета в Больцано. Их исследование было опубликовано в журнале The Leadership Quarterly

«Исполнительные директора, несомненно, играют в бизнесе большую роль, — отмечают авторы работы. — Они отвечают за стратегию фирм, которыми руководят, а также за управление операциями и мобилизацию ресурсов, которые в конечном итоге влияют на финансовые показатели.

Поэтому изучение руководителей актуально — наблюдение за ними, понимание того, какие из их характеристик влияют на мышление и принятие решений, способно хотя бы частично объяснить их результаты.

Внимание к чертам личности этих людей также имеет ключевое значение, поскольку все мы знаем, что нарциссы склонны вести себя не так, как остальные люди».

Для нарциссизма характерна чрезмерная самовлюбленность и завышенная самооценка, не соответствующая действительности. Также нарциссы склонны к демонстративности и пытаются использовать других людей для достижения своих целей. Хотя подобные черты в той или иной степени свойственны многим людям, их излишняя выраженность может приводить к нарциссическому расстройству личности, когда человек начинает обесценивать практически все, что его окружает, при этом идеализируя то, что ассоциирует с самим собой.

Однако экстраверсия, самолюбие, уверенность в себе, авторитарность и склонность к доминированию свойственны и многим лидерам, обращают внимание исследователи.

Они опросили 172 итальянских генеральных директора компаний. В частности, те должны были сообщить о структуре организаций, которыми они руководят, а также об истории своего карьерного роста и образовании. Кроме того, испытуемые проходили тест на определение черт личности.

Оказалось, нарциссические черты повышали шансы пробиться на руководящую позицию на 29%. Даже ярко выраженный нарциссизм, который, теоретически, мог бы отталкивать окружающих, на самом деле способствовал карьерному росту.

Вероятно, дело в амбициозности и самоуверенности, считают авторы работы. Склонные к нарциссизму люди с большей вероятностью стремятся к лидерским позициям и более активно продвигаются по службе.

«Наши результаты вызывают некоторое беспокойство — они подразумевают, что организации и советы директоров поддерживают появление нарциссических личностей на ключевых руководящих позициях, — говорят авторы работы. — Нарциссизм, как известно, относится к чертам темной триады (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия — Газета.Ru), и люди, для которых характерен более высокий уровень нарциссизма, как известно, приносят фирме проблемы — совершают финансовые преступления, уклоняются от уплаты налогов и т. п.»

Другие исследования показали, что подчиненные нарциссов более несчастны. Кроме того, молодой и неопытный лидер во главе компании может принести немало проблем, опасаются исследователи.

Они надеются, что их работа окажется полезна для многих фирм, занятых поиском нового генерального директора.

Нарциссизм в неклиническом его понимании дает людям хороший толчок для подъема по карьерной лестнице, поясняют ученые, однако руководство должно быть в курсе и отрицательных последствий, которые он может нести.

В исследовании было довольно мало участников, поэтому его следует воспроизвести на большей выборке, считают авторы работы. Кроме того, интересно было бы оценить влияние экономической среды и выяснить, прорываются нарциссы на руководящие позиции в период процветания компании или, наоборот, ее близости к банкротству. Также ученые подчеркивают, что более ранние работы проводились преимущественно в США, и это исследование стало одним из немногих, поднявших вопрос о нарциссах в руководстве компаний и других стран.